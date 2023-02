Fedez a Sanremo strappa la foto del viceministro Bignami vestito da nazista

Lo show di Fedez sulla nave da crociera: strappa la foto del viceministro Bignami

Sanremo, 8 febbraio 2022 – Tira aria di polemica sul palco dell’Ariston, o meglio sulla nave della Costa Crociere: Fedez, durante la sua esibizione al festival di Sanremo, ha impugnato una foto del viceministro delle infrastrutture bolognese Galeazzo Bignami vestito da nazista e l’ha stracciata, dopo aver cantato un verso contro di lui: “meglio il viceministro vestito da Hitler”.

Al termine dell’esibizione il cantante ci ha tenuto a specificare che il testo, in freestyle, non è stato visionato da nessuno in Rai e che quindi si prende tutte le responsabilità di ciò che ha detto.