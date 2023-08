Giorgia Cardinaletti e Cesare Cremonini, le foto insieme

Bologna, 2 agosto 2023 - Ci pensa il settimanale ‘Diva e Donna’ a tracciare un punto fermo in quello che possiamo definire il giallo dell’estate 2023: Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti stanno insieme sì o no?

Il giornale non ha dubbi, tant’è che dopo giornate e giornate scandite a postare contenuti sui social, entrambi in barca alle Eolie ma senza tag e comparire assieme, ci sarebbe ora la svolta.

La barca a vela in quel di Maratea (Basilicata) avrebbe visto le presentazioni ufficiali, ovvero la giornalista del Tg1 avrebbe conosciuto la signora Carla, mamma del cantante bolognese.

Proprio nella cittadina in provincia di Potenza l’imbarcazione avrebbe attraccato per accogliere la nuova ospite, occasione ghiotta per i paparazzi che stanno seguendo il caso, immortalando i due innamorati assieme per poi pubblicarli sul magazine.

Tornando ai profili Instagram degli interessati le ultime attività sono di due giorni fa.

Cardinaletti ha pubblicato una stories con dei delfini da Stromboli.

Cremonini un reel con protagonisti sempre loro, i delfini che nuotano nell’azzurro mare.

Dettagli che sono passati inosservati ai followers di entrambi che hanno fato due più due ed ora la foto assieme sarebbero la prova del 9.

I due si sarebbero conosciuti nei mesi scorsi durante una diretta del Tg1 dove la giornalista marchigiana ha intervistato il cantante. Si parla di un vero colpo di fulmine, all'epoca dei fatti entrambi erano single da poche settimane.