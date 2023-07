Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, è amore alle Eolie insieme? Gli indizi

Bologna, 31 luglio 2023 - È tempo di vacanza. Tra amici, fidanzati o in solitaria. C’è chi sceglie la montagna o la campagna e chi il mare. Ad esempio Cesare Cremonini sta trascorrendo alcuni giorni in barca alle Eolie con alcuni amici, tra cui la ‘storica’ Benedetta Brusati.

E alle Eolie c’è anche Giorgia Cardinaletti.

Gli esperti di gossip, in queste ore, ci vedono un ulteriore indizio dell’amore che sarebbe sbocciato tra il cantautore e la giornalista tra i due alcuni mesi fa. E si sa che più indizi fanno una prova.

L’artista bolognese e la marchigiana, volto del Tg1, starebbero insieme anche se loro non confermano né tantomeno smentiscono. A solleticare i gossippari più attenti vengono in soccorso profili Instagram dei due: entrambi sono in barca a Filicudi e relativo arcipelago.

Nessun tag reciproco nelle storie né tantomeno nei post anche se in un album pubblicato da Giorgia spunta un dettaglio. Dietro di lei, nell’angolo, a sinistra degli scatti si vede una t-shirt bianca. Proprio come quelle amate dall’ex Luna Pop e che, guarda un po’, sta indossando in questi giorni di vacanza.

Anche se l’elemento più forte di questo ‘Cluedo’ è la geolocalizzazione inserita da entrambi e che riporta negli stessi luoghi.

Una foto pubblicata da Cardinaletti dove si vedrebbe la maglietta bianca di Cremonini

Insomma che sono rose fioriranno, intanto il caldo sole siciliano potrebbe aiutare a far venire alla luce una coppia che già, anche solo come ipotesi, è amatissima dal pubblico.

Quello del silenzio pubblico con velate conferme social è un metodo già utilizzato, negli anni, da tante coppie dello spettacolo e della politica che giustamente vogliono tenere ‘protetto’ il nuovo amore nella fase iniziale.

Intanto, se non si possono fare le felicitazione alla nuova presunta coppia, sicuramente si può augurare ad entrambi buone vacanze. Visto che almeno quelle sono palesi.