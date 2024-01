Giorgio Morandi, il pittore delle ‘cose’ a fumetti

Bologna, 10 gennaio 2024 – Una ‘intervista impossibile’ a Giorgio Morandi , il pittore di cui, quest’anno, ricorrono i 60 anni dalla scomparsa. L’ha realizzata Michael Rocchetti, nome d’arte Maicol&Mirco, il vignettista diventato famoso a colpi di ’scarabocchi’, quei disegni su sfondo rosso che ironizzano (spesso amaramente) su tutti gli aspetti della vita.

Il libro si chiama ’ Natura Morta - Una domanda a Giorgio Morandi’ ed edito da 24 Ore Cultura, ed è al centro della puntata di oggi del nostro podcast, ’Il Resto di Bologna’, che racconta storie, fatti e personaggi della città delle Due Torri ed è ascoltabile gratuitamente qui sotto e anche sulle principali piattaforme audio (Spotify, Apple e Google Podcasts).

"La domanda che ho posto a Giorgio Morandi, che è forse il mio pittore preferito, è ’Perché disegni solo ’cose’? In realtà gli oggetti, anche quelli più quotidiani, sono straordinari, hanno sempre delle storie dietro. E poi, una bottiglia è una ’cosa’ ma anche un’opera d’arte lo è” esordisce Maicol&Mirco.

Che non esclude di poter tornare al MAMbo di Bologna per omaggiare ancora Morandi in un anno così importante per le sue celebrazioni.