Giovanni Pezzoli, i funerali a Bologna, gli Stadio piangono il loro batterista: “Era un fratello”

Bologna, 2 gennaio 2023 – “Terrà il ritmo anche in paradiso”, uno dei tanti ricordi di Giovanni Pezzoli, batterista e cofondatore degli Stadio, scomparso a 70 anni, giovedì scorso. Oggi si sono svolti i funerali, nella chiesa gremita di Sant’Antonio da Padova.

"Spero che faccia il ‘somaro’ anche lassù, come un eterno bambino - commenta Ricky Portera, chitarrista e fondatore del gruppo -. Era un fratello per me”.

Gaetano Curreri, storico leader degli Stadio, non se la sente di parlare, è comprensibilmente "in un equilibrio instabile”, dice.

"Era una sicurezza per il gruppo - ricorda poi Gianni Morandi -. Lucio Dalla poteva lamentarsi di tutti, ma non aveva mai una parola per Pezzoli. Questo vuol dire tantissimo, forse valeva ancora più di quello che pensiamo”.

Tanti i nomi del mondo della musica e dello spettacolo che hanno salutato per l’ultima volta il musicista: Ron, Samuele Bersani, Alessandro Bergonzoni, Stefano Bonaga, il regista Ambrogio Lo Giudice.