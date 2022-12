Giovanni Pezzoli, il web piange il batterista degli Stadio: “Quante stelle caro Gió...una sei tu”

Una foto di Giovanni Pezzoli postata sul gruppo dei 'Friends'

Bologna, 30 dicembre 2022 – C’è una nuova stella fra le stelle del cielo in questi ultimi giorni dell’anno. Brilla il ricordo di Giovanni Pezzoli, il batterista degli Stadio scomparso ieri sera all’età di settant’anni, e lo fa sulla pagina Facebook dei ‘Friends’. Amici, ammiratori e fans che nei mesi della malattia gli sono stati vicini con tanti messaggi affettuosi.

“Caro Gió abbiamo sperato tanto in un diverso epilogo per te, abbiamo pregato, abbiamo pianto, abbiamo supplicato che la vita ti avesse lasciato altre possibilità – si rivolgono direttamente al musicista gli amministratori –. E ora, nella desolazione più completa, non mi resta che guardare il cielo in questa inutile e triste notte di fine anno...quante stelle caro Gió...una sei Te se solo potessi sapere quale e dove guardare.. mi perdo nelle lacrime”.

E poi la dedica finale: “Ti vorremo per sempre bene, grazie per la tua musica, grazie per i tuoi sorrisi. Grazie per le tue parole.. sempre buone per ognuno. Grazie di tutto.. E.”

E’ l’epilogo più triste, dopo quel post di qualche mese fa, che aveva preoccupato tanto i fan, comparso proprio sulla pagina facebook dei ‘Friends’. Seguito poi dalla notizia di un miglioramento e da un selfie in ospedale.