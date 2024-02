I Romeo e Giulietta delle Due Torri: il nostro podcast

Nel giorno di San Valentino, festa degli innamorati, come non ricordare alcune coppie famose raccontate e cantate sotto le Due Torri?

Protagonisti della nuova puntata de ’il Resto di Bologna’, il podcast del Carlino (scaricabile gratis o inquadrando il QR Code in prima pagina locale o dalle principali piattaforme, come Spotify) sono Virginia Galluzzi e Alberto Carbonesi. Imelda Lambertazzi e Bonifacio Geremei.

Ma anche la mitica coppia cantata da Lucia Dalla, ’Anna e Marco’ e il grande amore di ’Alex e Aidi’, uscito dalla penna di Enrico Brizzi, autore di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’, libro cult che compie 30 anni.

Amori lontani , passati, tra storia e leggenda. Ma anche quelli che, ancora oggi, ci fanno sognare ascoltando una canzone o rileggendo il passo di un libro che ci ha fatto sognare. E se alcune di queste storie non hanno purtroppo un lieto fine, soprattutto oggi, 14 febbraio, festa di tutti gli innamorati del mondo, d’Italia e, ovviamente, di Bologna, non possiamo non ricordarli come meritano.