I segreti e la storia della Goliardia: un podcast con il Gran maestro

Bologna, 16 febbraio 2024 - Manda "un ebbro saluto" Antonio Forte, il gran maestro della Goliardia bolognese, per dare il benvenuto agli ascoltatori del nostro podcast il Resto di Bologna. Un viaggio a 360 gradi nel mondo di una delle più famose associazioni studentesche, "nata qui perché qui è nata la più antica università di tutte". "È impossibile pensare all’università senza pensare alla Goliardia, a partire dal tipico cappello, conosciuto tra I tanti nomi come ‘feluca’ – racconta Forte –. Rappresenta il nostro spirito critico di studenti e l’acume, la volontà di spingersi oltre i propri limiti e il vivere la vita università in modo non convenzionale".

Dalle prove di iniziazione alla volontà di scoprire "un mondo mistico" per i fuori sede che arrivano sotto le Torri, ormai "la maggior parte" dei goliardi in città. "Ma non è come ritrovarsi ogni settimana a giocare a carte o a prendere un aperitivo – continua Forte –. Abbiamo capisaldi e ideali, in una sorta di gioco di ruolo interno in cui ognuno ricopre un determinato posto in un’architettura gerarchica, che vuole fare da contraltare a ‘una prigione’ che già c’è nella vita di tutti I giorni".

