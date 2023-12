Il Natale dei bambini

Bologna, 21 dicembre 2023 – È tornato quel periodo dell’anno, il Natale è vicinissimo, e chi ha figli o nipoti lo sa: la magia è nell’aria, impossibile sottrarsi all’atmosfera del periodo, fra letterine, addobbi e attività a tema. Anche perché poi, anche questo si sa, la scuola sta per chiudere per due settimane: e, dunque, che si fa? In questa puntata del nostro podcast proviamo a rispondere a questa domanda: a partire da cosa fare con i più piccoli, ma anche chiedendo qualche consiglio su letture e regali. Le idee arrivano dal negozio Yomu-nari di San Lazzaro, per varie fasce d’età. Chi si trova in città, dovrebbe controllare sul sito del Modernissimo, dove è già partita la rassegna dedicata ai grandi classici Disney.

Ad esempio, la vigilia di Natale, domenica, si può iniziare con un matinée – film e colazione – davanti alla Spada nella roccia, mentre il pomeriggio si proietta l’intramontabile Fantasia. A proposito di questo super cult del 1940, saltando ai primi giorni dell’anno, all’EuropAuditorium, il 5 e il 7 gennaio ecco Fantasia in concerts, appunto: uno spettacolo che unirà sia il Fantasia originale, che Fantasia 2000 sulle note dell’Orchestra del Teatro comunale. E poi mercatini in centro, i presepi da riscoprire (siete già stati in via Azzurra?), il Christmas Village a Fico. Oppure le mostre, come quella di palazzo Albergati, Animali Fantastici, mentre a Palazzo Belloni prosegue BrickArt The exibition. Lasciando Bologna, ci aspetta l’Appennino. Sulla neve non si può garantire, ma di certo il Parco del Corno alle Scale ha programmato una serie di attività da qui all’Epifania, bambini compresi (e si trovano sul sito): dalle ciaspolate, al laboratorio di biscotti, al veglione a Monteacuto delle Alpi.