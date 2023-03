Kontatto: sfilata di primavera 2023, ecco i colori di ‘Let’s Spring’

Kontatto: party e sfilata primavera 2023 a Bologna (foto Schicchi)

Bologna, 25 marzo 2023 – È un’esplosione di colori ad accogliere i tanti presenti che, ieri sera, hanno varcato le porte del negozio d’abbigliamento Kontatto (foto), in via Indipendenza 15. La nuova collezione è stata infatti presentata in un party ad hoc, che ha celebrato, con l’occasione, anche il rinnovato store: pareti e scale azzurre illuminano ora gli spazi del locale, mentre tessuti di ogni tipo e colore, esposti in vetrina e all’interno, danno il benvenuto alla stagione primaverile.

11 foto Nel negozio di via Indipendenza a Bologna completamente rinnovato è stata presentata la nuova coloratissima collezione

Il nome della nuova collezione, non a caso, è proprio ‘Let’s Spring’: tanti i capi estivi e primaverili esposti, dagli abiti da sera, fino ai blazer e alle camicie. Filati morbidi e cardati, come il mohair, creano jacquard inaspettati e carichi di colore, mentre l’effetto sparkling della collezione, invece, è dato dal filato lurex che intrecciandosi con i fili di cotone, crea abiti, top e pantaloni. A spiccare in vetrina è anche l’abito ‘Candy’, "ormai un nostro must have – spiega Alex Evali, responsabile marketing dell’azienda – rivisitato ora con l’aggiunta dello strascico, per dare un tocco ancora più glamour. Il party di stasera (ieri, ndr) è un’occasione per presentare questi vestiti e mostrare anche il nostro locale ridipinto di azzurro, proprio come il logo della nuova collezione". Ogni settimana, inoltre, in negozio si aggiungeranno diverse novità "per rimanere sempre aggiornati, seguire le ultime tendenze – aggiunge Evali – e offrire la possibilità ai nostri clienti di scegliere vestiti sempre freschi e alla moda".

g. d. c.