Bologna, folla per Madame Butterfly: inaugura il teatro Comunale Noveau

PRIMA DEL COMUNALE MADAME BUTTERFLY

Bologna, 19 febbraio 2023 - La Madama Butterfly di Puccini ha inaugurato, alle 20, la stagione teatrale al Comunale Noveau con una grande partecipazione di pubblico.

A fare gli onori di casa il sovrintendente Fulvio Macciardi, che ha ricordato la corsa contro il tempo per realizzare del nuovo spazio all’interno del padiglione Exhibition Hall di piazza della Costituzione, in Fiera: “Quando nasce un teatro è una grande gioia”.

Soddisfatto anche il sindaco Matteo Lepore: "Per noi è una grande sfida restaurare un teatro storico in piazza Verdi e riuscire ad avere un nuovo palcoscenico in questo quartiere".

Alla Prima erano presenti tanti altri volti noti: il presidente dell’Abi Antonio Patuelli, il questore Isabella Fusiello, Patrizia Finucci Gallo (che per l’occasione indossava un kimono realizzato appositamente dallo stilista Mario Costantino Triolo), l’ex ministro Gian Luca Galletti, la senatrice Sandra Zampa, Vittoria Cappelli, Maria Giovanna Elmi col marito, Elena Di Gioia e il marito Roberto Grandi, l’ex ministro Patrizio Bianchi, Francesca Tossani, l’assessora Roberta Li Calzi, Cecilia Matteucci, che per l’occasione indossava un kimono verde dell’800 e molti altri ancora.