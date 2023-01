Masterchef 2023, la grinta di Leonardo Colavito e la rigorosità di chef Barbieri. Tutta la Bologna dello show

Leonardo Colavito

Bologna, 25 gennaio 2023 - Anche se ora vive a Trento, Leonardo Colavito è bolognese. Lo si capisce dal suo accento, ma anche dalla voglia di fare e dalla grinta che ci sta mettendo - nonostante le sue insicurezze - per superare tutte le sfide che Masterchef 12 gli sta ponendo davanti. In primis, la severità dei tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli, quest’anno molto più severi ed esigenti rispetto alle precedenti edizioni.

Inoltre, negli ultimi giorni lo chef Barbieri è stato al centro delle polemiche dopo aver detto a un ex concorrente (Cavolini) di non aprire il suo ristorante a San Lazzaro ma in centro a Bologna.

Chi è Leonardo Colavito

Leonardo adesso frequenta la facoltà di Economia di Trento. Non si sente molto portato per lo studio, per questo si dedica anche ad altre passioni. E’ la nonna l’origine del suo amore per la cucina. Lo stile è prettamente casalingo, legato alla tradizione emiliana, ma la sua sete di sapere lo spinge verso nuovi orizzonti, sperimentando anche tecniche all’avanguardia.

Leonardo nelle ultime puntate

Colavito, nelle ultimi episodi che vanno in onda ogni giovedì sera alle 21.15 su Sky e su Now tv, ha fatto un salto di qualità guadagnandosi il favore dei tre chef stellati. Nella penultima puntata, ha ricevuto i complimenti di Canavacciuolo per il suo supplì ripieno di tagliatelle.

‘Per me qua si sta realizzando un sogno, ogni prova è un piccolo passo verso ciò che vorrò fare in futuro’, ha commentato il 20enne durante la puntata.

Durante le registrazioni del programma il bolognese ha fatto amicizia con un altro concorrente che ha già attirato la simpatia del pubblico, Edoardo Franco. Il dinamico duo si fa chiamare gli “Ardos”.

A un passo dall'eliminazione

(Attenzione agli spoiler se avete perso l'ultima puntata di Masterchef)

Insieme, nell’ultima puntata, gli "Ardos" hanno affrontato l’uscita in esterna con la brigata blu, che però è stata vinta da quella rossa. Leonardo Colavito ha dunque dovuto partecipare al Pressure test, l’esame sotto pressione a cui si devono sottoporre i concorrenti che perdono le sfide. Nell’ultima prova i concorrenti si sono dovuti cimentare nella preparazione del minestrone.

Colavito ha presentato il suo “maldestrone”, un piatto con pak choi, peperoni, carote zucchine e brodo di acqua di pomodoro. Il concorrente, però, ha dovuto combattere contro il tempo a causa di un piccolo infortunio: durante la prova, infatti, il concorrente si è tagliato mentre affettava un peperone: “Leonardo, perché ridi?? è un pressure test, si va a casa. Vuoi andare a casa? Togliti il grembiule e vai a casa!”, gli ha detto il severissimo chef Barbieri. “Dai chef, poveretto”, hanno sussurrato gli altri concorrenti dalla balconata. Leonardo è arrivato penultimo, a forte rischio di eliminazione, ma alla fine si è salvato per la sua acqua di pomodoro e croste di parmigiano e al suo posto è uscita Ivana.



Ora, Leonardo dovrà affrontare le altre sfide che gli si presenteranno davanti, a Masterchef come nella vita. In primis, superare quelle insicurezze che i giudici gli ‘rimproverano’ di avere e credere più in se stesso.