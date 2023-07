Montserrat Torrent in concerto a Boccadirio: chi è l’organista che ha stregato i reali di Spagna

Castiglione dei Pepoli (Bologna), 15 luglio 2023 - Montserrat Torrent, organista spagnola di fama mondiale, si esibirà domani 16 luglio alle 17.30 nel santuario di Boccadirio (Castiglione dei Pepoli) in un concerto che vuol celebrare l'anniversario dell'apparizione della Madonna. Manca ancora un dettaglio fondamentale: questa straordinaria artista che gira il mondo portando la sua musica – tra le tappe preferite anche l'Italia - ha 97 anni, è nata infatti a Barcellona il 17 aprile 1926. Il concerto è a ingresso libero, in collaborazione con i padri dehoniani del santuario e con il contributo di Emilbanca. Una tappa della rassegna “Itinerari Organisti Giorgio Piombini” curata dal Gruppo di Studi Savena Setta Sambro di Monzuno.

Montserrat Torrent, 97 anni

Montserrat Torrent suonerà un organo Tronci del 1847 che è rimasto in silenzio per 70 anni, era davvero troppo malconcio per dare voce ai riti. Poi il restauro e finalmente due anni fa il primo evento. “L’agognato risveglio”, come è stato chiamato, è stato possibile grazie alla tenacia di padre Franco, il rettore di Boccadirio, all'impegno del gruppo di studi di Daniele Ravaglia, direttore generale di Emil banca, e alla voce portentosa del baritono Leo Nucci, che al santuario – al quale lo lega un rapporto davvero speciale – ha regalato un concerto.

Il 16 luglio 1480, nel giorno della festa del Carmine, la Madonna apparve a Donato e Cornelia, due pastorelli che avrebbero poi abbracciato la vita religiosa. Quel giorno la Vergine chiese ai bambini di costruire in questo luogo speciale un santuario, che avrebbe poi attirato generazioni di fedeli in pellegrinaggio a cercare speranza (anche miracoli).

Artista amatissima in tutto il mondo, premiata anche dai monarchi spagnoli, Montserrat Torrent continua a macinare musica e viaggi. La sua attività non conosce soste. Apprezzatissima esecutrice della letteratura musicale spagnola del periodo rinascimentale e barocco. Le foto anche sui social la mostrano sempre intenta a suonare, lei e l'organo come un tutt'uno. I capelli candidi, il sorriso tranquillo, un'eleganza d'altri tempi che allarga il cuore. E poi ripensandoci: qui a Boccadirio è di casa anche il cardinale esorcista Ernest Simoni, 95 anni e una grande energia. La combinazione sa già di miracolo.