Morandi a Sanremo, tutto l’Ariston canta con l’eterno ragazzo

Bologna, 9 febbraio 2024 – Tutto l’Ariston canta con Morandi. Co-conduttore lo scorso anno accanto ad Amadeus per tutte e cinque le serate, l'Eterno Ragazzo torna sul palco di Sanremo. Questa volta come ospite, dopo averlo condotto due volte, nel 2011 e 2012, e aver partecipato alla kermesse per sette edizioni, vincendo nel 1987 con ‘Si può dare di più’.

Ma dall’ultima volta, “mi sembra non sia passato neanche un anno - dice Amadeus -. Fra noi è sbocciata una vera amicizia. E a un certo punto a colazione qualche giorno fa ho pensato: mi manca Gianni Morandi, e l'ho chiamato”. I due, poi, lanciano Teresa Mannino, che dice a Gianni: "Da piccola volevo fare la cantante, mia sorella mi diceva sei stonata e quando canti tu piove, e pioveva. Stasera devo fare lo sfregio a mia sorella, cantare a Sanremo". E chiede a Morandi di cantare ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’. "In questo momento - dice l'attrice - ne abbiamo davvero bisogno". Tutto il teatro canta assieme a lui.

Nel 2022 Morandi era arrivato terzo con il brano "Apri tutte le Porte". Pochi minuti dopo l'una di notte, richiamato sul palco da Amadeus, Morandi saluta Jovanotti, che ha scritto la canzone: “Ciao Jova, rimettiti presto!”. L'orchestra intona il loro brano e il teatro è in visibilio. “Stai andando forte”, urla al pubblico scendendo in platea. Ad accoglierlo, l’abbraccio dell'Ariston, che stringe uno dei grandi protagonisti del festival.