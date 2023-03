Pink cocktail party in via Farini a Bologna, ospiti d’eccezione per la nuova collezione di Carla G. Chi c’era

Pink cocktail party da Carla G. in via Farini: da sinistra Paride Ursino, Carla Generali, Carolina Bergonzoni, Roberta Capua e Rossella Barbaro

Bologna, 17 marzo 2023 – Carla G., lo storico brand bolognese 100% Made in Italy, cambia il look alla boutique del centro in via Farini 10/B a Bologna e ha invitato amici e clienti a scoprire la nuova collezione con un pink cocktail party.

Ieri sera Carla Generali e sua figlia Carolina Bergonzoni, proprietarie dell’azienda, hanno accolto celebri ospiti, già affezionate al brand Carla G., tra le quali Ginevra Lamborghini, Roberta Capua, Carolina Porqueddu, Maria Vittoria Cassioli.

Erano presenti all’evento Giancarlo Tonelli, direttore Confcommercio Ascom Bologna, Rosa Amorevole, presidente Quartiere Santo Stefano e numerosi referenti delle realtà economiche, associative e istituzionali della nostra città. Una special silk bag con ricamato il logo del brand, è stata omaggiata a tutti gli ospiti. L’evento è stato curato da Rossella Barbaro, Pr e Event Planner.