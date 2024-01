‘Povere Creature!’: tutti in fila al Medica per il film di Lanthimos candidato a 7 premi Oscar

Bologna, 25 gennaio 2024 – Una platea di giovani ha affollato il Pop Up Cinema Medica 4K ieri sera per la proiezione di Povere Creature! (Poor Things!). Un pubblico coraggioso e nottambulo che alle 23,55 attendeva l’ultimo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe.

Sette candidature agli Oscar (miglior film o commedia musicale, miglior attrice in un film o commedia musicale per Emma Stone, miglior attore non protagonista per Willem Dafoe e Mark Ruffalo, miglior regia, migliore sceneggiatura e miglior colonna sonora) per la pellicola che accompagna gli spettatori nella vita surreale, spregiudicata e a tratti grottesca di Bella Baxter (Emma Stone).

La scoperta di sé, l'affermazione di una libertà al femminile che non conosce preconcetti e schemi, è al centro della vicenda di Bella, lunatica e anticonformista fino al giorno in cui perde la vita dopo le minacce di un marito violento.

Grazie all'esperimento del dottor Baxter (Dafoe) ritorna però in vita, ansiosa di recuperare la sua identità. Fugge con un avvocato (Ruffalo) abile e dissoluto con cui riscopre il mondo, ma ormai non ha più freni inibitori. Siamo dalle parti della provocazione estrema e lo stile del regista si adegua all'assunto con una dimensione onirica e visionaria destinata a sconcertare e far pensare. ‘Povere Creature!’ è stato presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia dove si è aggiudicato il Leone d’oro come miglior lungometraggio, vincitore anche del Golden Globe come miglior lungometraggio commedia o musicale e la migliore attrice in un film commedia o musicale a Emma Stone.