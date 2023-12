Ricette della tradizione per questo Natale riscoperte con Poletti

Bologna, 20 dicembre 2023 – Quando si avvicinano le feste, a Bologna è tutto un correre dal macellaio di fiducia, dalla sfoglina di fiducia, dalla drogheria di fiducia. Perché le ricette vere e di una volta, trovano gli ingredienti migliori nelle botteghe più sinceramente bolognesi, quelle dove non si è mai smesso di vendere tutto l’occorrente per preparare tortellini, passatelli, cotoletta, polpette, lesso, torta di riso, raviole, certosino eccetera eccetera.

Dare uno scossone alla tradizione, cercando di inserire manicaretti in voga, è assolutamente out nel ricettario del Natale bolognese, ma se invece si provassero ricette felsinee ma un po’ meno sotto i riflettori? Per questa missione ci siamo affidati Ivan Poletti, già socio e chef della Cantina Bentivoglio, poi in cucina da Armani, a Palazzo de’ Rossi, al Ca’ Shin nella sua rinascita e ora fieramente indipendente con un piccolo progetto dal cuore grandissimo, Zigo e Zago, il chiosco da poco inaugurato col socio Daniele Simonetti ai giardini graziella Fava. Dove, guarda caso, il cibo che guida tutto è una delicatezza bolognese, la crescentina.

Proprio infilando questa delicatezza nel menu del pranzo natalizio, raccontiamo con chef Poletti nel nostro podcast di oggi ‘il Resto di Bologna’, ascoltabile sul nostro sito, un’idea di carta festiva che vede come primo il balanzone, come secondo la galantina di pollo e come dolce- da portare, se si è ospiti, potrebbe essere l’idea- le mitiche raviole. Antipasto, bocconcini di crescentina con mortadella o culatello. "Nell’impasto delle crescentine – spiega Poletti – non metto lo strutto ma se ho la possibilità le friggo nello strutto. Utilizzo farina 00 di qualità, impasto tutto con latte fresco, una puntina di lievito, 25 gr di sale per chilo, ed è fatta". Il resto dei procedimenti scopriteli online.