Rimborso biglietti Ozzy Osbourne Bologna, ecco come fare

Ozzy Ousborne

Bologna, 1 febbraio 2023 – Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 aprile al sistema di biglietteria da cui si è effettuato l’acquisto (Ticketone o Ticketmaster), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Unipol Arena spiega come ottenere il rimborso per il concerto di Ozzy Osbourne, previsto inizialmente per il 12 maggio, e cancellato dallo stesso artista per motivi di salute.

"Sono davvero commosso da come avete pazientemente atteso con i biglietti comprati già da tempo – ha spiegato lo stesso Ozzy, addoloratissimo, sui suoi social -, ma non sono fisicamente in grado di affrontare le prossime date del tour europeo e britannico e affrontare i lunghi viaggi richiesti.”

Il cantante, in seguito a un incidente domestico avvenuto nel 2019, aveva riportato delle contusioni alla colonna vertebrale. La scia di quell’infortunio, e le cure di questi anni, lo hanno purtroppo costretto a cancellare interamente il suo tour europeo.