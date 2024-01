‘Vota il tuo Presepe’. Ultime occasioni per il grande concorso. Premiazione il 13 gennaio

Bologna, 5 gennaio 2024 – Domani si chiude la sesta edizione del concorso ‘Vota il tuo presepe’. Sulle pagine del fascicolo della cronaca di Bologna sarà presente il coupon fino al giorno dell’Epifania e per quanto riguarda il conteggio dei voti saranno ritenuti validi i tagliandi che saranno pervenuti in redazione entro la giornata di martedì. La premiazione si terrà sabato 13 gennaio alle 15.30 nella sede di via Mattei del giornale. Senza svelare nulla su quella che è la classifica parziale - in gara ci sono tantissimi presepi, come quello di piazza Capitini e quello di Serra Malvezzi, che vedete nelle foto sopra – ogni anno questa gara riserva qualche sorpresa.

Ad esempio, per la prima volta sono stati segnalati presepi che sono stati allestiti al di fuori del confine metropolitano grazie alla creatività di persone che risiedono nel bolognese e che hanno giocato in ’trasferta’. Un dato curioso che dimostra quanto l’usanza di rappresentare la natività durante le feste resti viva anche in ambienti laici, nonostante abbia compiuto 800 anni.

Il desiderio di rievocare la nascita di Gesù maturò nel 1223, dopo il viaggio che San Francesco d’Assisi fece in Palestina. Egli chiese a Giovanni Velita, castellano di Greccio, di disporre dei suoi boschi dove poter celebrare il Natale nel modo più vero possibile, per constatare concretamente la povertà e le difficoltà nelle quali era nato Gesù. Durante la notte di Natale di quell’anno venne organizzata una rappresentazione vivente di quell’evento. All’interno di quella grotta nella provincia di Rieti fu allestita una mangiatoia, il fieno, e vi fece condurre un bue e un asinello, per riprodurre quel lembo di Betlemme che ospitò la venuta al mondo del Salvatore. Da allora, in base alle innovazioni del tempo, è arrivata la tradizione delle statuine e poi della tecnologia applicata al presepe. Tutti aspetti che stanno caratterizzando i presepi segnalati attraverso il nostro coupon (oggi lo trovate a pagina 4 della cronaca) . L’altro dato interessante è che in molti casi non è una persona sola a comporre la natività, ma dietro c’è il lavoro di una comunità o di una squadra.