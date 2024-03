Bologna Business School: accordo strategico in Cina. ‘Premiati’ due programmi

Bologna, 7 marzo 2024 – Un altro passo nell’eccellenza. Bologna Business School ha ricevuto l’accreditamento internazionale ’Efmd’ per l’Executive Mba e per il Professional master in ’Data science and business analytics’. "Entrambi i programmi sono stati accreditati per cinque anni – spiega Bbs –, un successo nel successo, perché normalmente al primo accreditamento vengono concessi solo tre anni. Si tratta del sistema più completo di accreditamento per programmi di formazione manageriale; costituisce un punto di riferimento a livello internazionale per le business school e i partecipanti ai loro corsi. L’accreditamento viene concesso a seguito di un processo di ’peer-review’ che ha analizza tutti gli aspetti dei programmi e dei risultati ottenuti, con particolare attenzione all’internazionalizzazione, all’integrazione con il mondo delle imprese e all’orientamento alla sostenibilità, secondo i più alti standard internazionali".

La comunicazione degli accreditamenti è giunta subito dopo la firma di un accordo strategico tra Bbs e la China Europe International Business School (Ceibs). La collaborazione tra Bbs e Ceibs, la più importante business school dell’Asia e tra le prime al mondo, prevede progetti formativi congiunti e programmi di scambio. L’accordo è stato firmato a Shanghai da Romano Prodi, presidente del Collegio di indirizzo di Bbs, Massimo Bergami, Dean di Bbs, Dominique V. Turpin, european president di Ceibs, e Hong Wang, chinese president di Ceibs, alla presenza di Frank Bournois, vicepresidente e Dean di CEIBS. La firma dell’accordo è avvenuta durante il secondo modulo all’estero del Corporate executive Mba, organizzato da Bbs per i talenti di Ferrari.

Tornando all ’Executive Mba, è il programma più avanzato di Bbs e si rivolge a tecnici senior, manager e imprenditori che si preparano ad assumere ruoli di vertice. Proprio in questi giorni è iniziata la XXII edizione dell’Emba con 67 partecipanti che nel corso del programma visiteranno anche le business school partner di Bbs e svilupperanno un project work di gruppo come prova finale. Il Master in ’Data science and business analytics’ è un master universitario di primo livello, in inglese, rivolto a giovani laureati che vogliono imparare a gestire il business dei dati. Si tratta di un programma, giunto alla IX edizione, al quale partecipano studenti da 20 paesi del mondo, che rispecchia particolarmente l’anima interdisciplinare di Bbs.