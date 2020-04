Bologna, 20 aprile 2020 - Snag , il Sindacato nazionale autonomo giornalai, si conferma al fianco degli edicolanti, ancora di più nel periodo dell’emergenza sanitaria, donando dispositivi protettivi. Dall’inizio della pandemia il sindacato, che aderisce a Confcommercio, è rimasto vicino tutti a coloro che, con grande responsabilità, hanno deciso di tenere aperta la loro attività di rivendita di quotidiani e periodici a beneficio della collettività e del diritto all’informazione, impegnandosi fin da subito nella fornitura di adeguati strumenti di protezione quali mascherine, guanti in lattice e gel disinfettante.

"Fino ad oggi sono 63mila le mascherine distribuite gratuitamente a tutti gli edicolanti, non solo a quelli iscritti allo Snag. Siamo in attesa di nuove forniture e nelle prossime settimane saremo in grado di inviare altro materiale – dichiara il presidente dello Snag nazionale, Andrea Innocenti –. Un’iniziativa che è stata accolta con molto favore dalle edicole". Molte mascherine sono state fornite dalla Protezione Civile e una parte è stata acquistata dal sindacato: per la consegna si è rivelata fondamentale la collaborazione con i Distributori locali, che le hanno consegnate alle edicole.



"Desidero ringraziare i miei collaboratori e i Distributori locali per il contributo a tutela di tutti quegli edicolanti che stanno affrontando enormi sacrifici, mettendo in pericolo la loro incolumità e quella delle loro famiglie – conclude Innocenti –. Questa iniziativa è il modo più immediato, diretto e sincero per far sentire loro il nostro sostegno".