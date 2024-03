Inaugurato il nuovo stabilimento Pizzoli

Taglio del nastro in grande stile per il nuovo stabilimento Pizzoli a San Pietro in Casale su via Altedo. Tante le autorità presenti tra cui: Nicola Pizzoli, presidente e ceo dell’omonima nota società, Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e l’onorevole Galeazzo Bignami, viceministro, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Prima del taglio del nastro inaugurale si è tenuta una presentazione del nuovo stabilimento. Il progetto relativo al nuovo polo produttivo e logistico, nell’ottica sostenibile di ridurre il consumo di suolo, era partito nel 2016 da una riconversione industriale del sito dell’ex zuccherificio Sfir, un’area di 350mila metri quadri. Il lavoro di demolizione e recupero del sito è stato imponente.

Nel 2017 è stata avviata la prima fase del progetto consistente nella piattaforma logistica ad elevata automazione.

La costruzione dello stabilimento produttivo è iniziata nel 2021 ed è stata terminata ad inizio 2023 con un investimento di oltre 70 milioni effettuato grazie anche al contributo di un Contratto di Sviluppo sottoscritto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy e ad un finanziamento di Intesa Sanpaolo per 45 milioni.

Il 15 luglio scorso l’impianto è stato ufficialmente avviato e ieri ‘varato’. L’investimento complessivo per la realizzazione del nuovo sito produttivo di San Pietro in Casale (terreno, demolizione, piattaforma logistica, plant produttivo) è stato di oltre 100 milioni.

Il rendering, dall'alto

Questo stabilimento produttivo, dotato delle più avanzate tecnologie, è il più grande del Sud Europa: a regime triplicherà la capacità produttiva aziendale di patate surgelate e consentirà nel lungo termine di portare i volumi di materia prima conferita dalle aziende agricole al gruppo Pizzoli a 350mila tonnellate annue di patate. Lo stabilimento accoglierà nei prossimi anni anche la parte di confezionamento di patate fresche, con un notevole sviluppo sia in termini quantitativi che qualitativi.