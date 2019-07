Bologna, 29 luglio 2019 - Sospesi i 126 licenziamenti in via Mattei, a Bologna. I dipendenti de La Perla, in maggioranza donne, tirano un sospiro di sollievo. E il braccio di ferro con il fondo Tennor Holding, che l’aveva acquistata un anno e mezzo fa quando si chiamava Sapinda, viene rinviato a settembre, quando si terrà il prossimo tavolo al ministero dello Sviluppo economico.

Si è concluso così il primo tavolo a Roma, presso la sede del Mise, sullo storico marchio di lingerie, la cui vertenza è diventata un caso nazionale da quando, a inizio luglio, la proprietà ha annunciato l’avvio di una procedura di mobilità per 126 persone, in maggioranza (114) nella divisione Manifacturing.

A Roma, mentre discutevano il management de La Perla, il vice capo di gabinetto del Mise Giorgio Sorial, i sindacati, la Regione e il Comune, le dipendenti de La Perla (scese con quattro pullman e un treno) manifestavano davanti alle porte del ministero. La richiesta con cui sindacati e istituzioni scendevano nella capitale era quella di un ritiro dei licenziamenti: hanno ottenuto un congelamento, che blocca il conteggio dei 75 giorni di tempo per arrivare a un accordo.

Ora si terranno altri incontri in sede aziendale tra La Perla e i sindacati e l’azienda non avvierà altre azioni unilaterali prima del prossimo incontro al Ministero.