The Bridge, gruppo Piquadro: inaugurata la nuova boutique in centro a Bologna

Bologna, 27 settembre 2023 – Inaugurata a Bologna la prima boutique monomarca di The Bridge, la storica casa di pellettiera fiorentina, fondata nel 1969 e che dal 2017 è parte del Gruppo Piquadro.

Il nuovo punto vendita del marchio, che propone modelli di borse uomo e donna e accessori in palle made in Italy, è situato nell’edificio dell’Archiginnasio, con due piani affacciati su piazza Galvani. L’apertura è quasi concomitante a quella del bi-brand Piquadro-The Bridge appena aperto a Taipei. Una scelta che rientra in un piano di sviluppo internazionale del marchio, cresciuto del 23,4% nell’esercizio 2022-23.

“Siamo molto fiduciosi per queste nuove aperture, assolutamente strategiche sotto ogni punto di vista”, ha commentato Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piquadro. “L’apertura della boutique di Bologna consolida la posizione di The Bridge sul mercato italiano attraverso la presenza su una piazza molto importante. Quella del bi-brand a Taiwan ci permette di venire incontro a una domanda di borse Made in Italy in cuoio Toscano originale che abbiamo riscontrato molto sentita nel paese e in generale in tutto il Sud Est asiatico”.

Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro – Piquadro, The Bridge, Lancel – relativo all’esercizio 2022/2023 chiuso al 31 marzo 2023, è stato pari a 175,6 milioni di euro con The Bridge a 31 milioni di euro (17,7% del fatturato del Gruppo). La rete distributiva di The Bridge è oggi costituita da circa 600 punti vendita in Italia e 700 nel resto del mondo.