Voli da Marconi Bologna: a Londra nel weekend con 13 euro. Sardegna e Sicilia, saldi per l’estate

Bologna, 21 marzo 2023 – Da Bologna a Londra a prezzi stracciati. Dalle Due Torri si potrà, infatti, raggiungere il Big Ben a tariffe davvero super.

Con un volo Ryanair, ad esempio, dal 27 al 31 marzo il prezzo base del biglietto per l’andata è di soli 12,99 euro. Un’occasione unica per dare il via a un viaggio primaverile in Inghilterra e scoprire così i monumenti più caratteristici della sua capitale. E perché non approfittare, invece, delle migliori offerte per raggiungere Parigi e godersi il panorama dalla vista della Torre Eiffel? A maggio, con un volo in partenza il 15 e di ritorno il 22, si potrà sborsare soltanto 55 euro a/r per raggiungere la capitale francese: ovviamente, il costo tenderà ad aumentare a seconda dei bagagli che si decide di portare con sé. Ma in attesa che l’estate prenda il via, durante la stagione primaverile il calendario offre diverse occasioni per rilassarsi in compagnia di familiari e amici, come il ponte del Primo Maggio.

Le 10 mete da non perdere partendo da Bologna

E chi desidera scoprire le bellezze di Alicante e godere del suo clima, dovrà ora affrettarsi per non lasciarsi sfuggire le opportunità più vantaggiose: dal 27 aprile al 2 maggio, infatti, il volo andata e ritorno da Bologna parte da soli 72 euro. Gli amanti della Spagna però, potranno approfittare anche di molte altre occasioni per raggiungere le mete iberiche. Ad esempio, il volo con andata da Bologna il 9 maggio – al costo di 19,99 euro – e un ritorno dall’aeroporto di Barcellona El Prat, a 29 euro, giovedì 11 maggio.

Per vivere così un’avventura rapida, economica ma soprattutto suggestiva. Non è finita qui: sarà inoltre possibile raggiungere le bellezze di Porto, sabato 3 giugno, con un biglietto aereo a soli trenta euro per scoprire le spiagge più belle del territorio e dare, allo stesso tempo, il benvenuto alla stagione più calda dell’anno. Come da tradizione, però, molti cittadini – con l’arrivo della bella stagione – puntano a scoprire e riscoprire anche le destinazioni italiane. Con partenza dall’aeroporto Marconi il 27 giugno e ritorno dall’aeroporto di Trapani il 4 luglio, il prezzo dei biglietti andata e ritorno partono da 69 euro. Non mancano le occasioni, inoltre, per chi vuole raggiungere la Puglia: con partenza il 12 luglio e ritorno il 19 luglio, infatti, un volo andata e ritorno da Bologna a Bari si aggira intorno ai 50 euro. Buone notizie anche per gli amanti della Sardegna: i prezzi, come è noto, possono variare rapidamente, ma chi si affretterà potrà acquistare un biglietto aereo di andata per Alghero, in programma il 9 agosto, a soli 30 euro. E acquistare quello di ritorno il 16 agosto a un prezzo ancora altrettanto vantaggioso, a soli 35 euro. Non rimane che allacciare le cinture.