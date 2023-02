Aeroporto di Bologna e Ryanair, rinnovata la partnership per altri 6 anni

Ryanair, l'aeroporto di Bologna consolida la partnership (Frasca)

Bologna, 2 febbraio 2023 - La partnership tra l'aeroporto Marconi e Ryanair proseguirà per altri sei anni. Dopo gli annunci degli scorsi mesi, che avevano fatto presagire un prolungamento dell'accordo, è arrivato il tanto atteso sì.



L'annuncio è stato affidato a una nota: "Aeroporto di Bologna e Ryanair confermano piena intesa nell'ambito dei rispettivi obiettivi di sviluppo, al fine di assicurare il mantenimento di una rete articolata e varia di collegamenti nell'ambito delle aree servite dal vettore; assicurare uno sviluppo del network in linea con la capacità ed in coerenza con i progetti di sviluppo infrastrutturale del Marconi".

L'accordo persegue "obiettivi di sostenibilità complessiva nel lungo termine e prevede uno schema di incentivazione collegato alla policy di sviluppo del traffico dell'aeroporto".