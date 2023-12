We Make Future, la fiera sull’Innovazione tecnologica e digitale sbarca a Bologna

Bologna, 22 dicembre 2023 - We Make Future sbarca a Bologna, nuova sede per la Fiera Internazionale sull’innovazione Tecnologica e digitale, che da Rimini si sposta nel capoluogo emiliano. Il 13, 14 e 15 giugno 670 espositori, oltre 60.000 persone provenienti da 89 paesi diversi e più di 2.000 startup riempiranno il quartiere fieristico.

Gianpiero Calzolari, presidente di Bologna Fiere e il sindaco Matteo Lepore

Una presenza anche molto giovane, negli anni precedenti l’età media di partecipazione era 26-27 anni. “Sono orgoglioso che questa manifestazione venga ospitata nella nostra città, l’innovazione e la tecnologia sono temi a cui teniamo molto, Bologna è città della conoscenza e il quartiere generale del Supercalcolo a livello europeo” dichiara il sindaco Matteo Lepore.

Una scelta di spostamento fatta da Search On Media Group, società proprietaria e organizzatrice, non solo per un’opportunità di espansione a livello fieristico ma anche per garantire nuove possibilità alle aziende, startup e professionisti che vi parteciperanno. "Una duplice soddisfazione ospitare questo evento nel nostro quartiere fieristico: si crea una nuova dimensione di imprenditorialità in città e ne beneficia anche il territorio locale" spiega Gianpiero Calzolari, Presidente di Bologna Fiere.

We Make Future aveva avuto diverse proposte da città anche internazionali, e l'assessore all'innovazione Massimo Bugani si è dichiarato orgoglioso che sia rimasta in Italia e in città. “Bologna è la culla ideale per questo tipo di manifestazione: stiamo lavorando sulla Casa delle tecnologie emergenti, a inizio dicembre c’è stata la Bologna Tech Week, e ricordo inoltre che stiamo lavorando anche al Gemello Digitale della città. È il contesto più favorevole possibile per una fiera di innovazione e tecnologia" conclude