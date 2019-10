Bologna, 19 ottobre 2019 – Juventus-Bologna, ci siamo: questa sera, i rossoblù di Mihajlovic, tenteranno l’assalto alla fortezza bianconera, con la squadra di Sarri che, dopo aver raggiunto la vetta della classifica nell’ultimo turno di campionato battendo l’Inter, vorrà a tutti i costi mantenersi saldamente in testa al campionato.

Segui qui la diretta

Ottava giornata di Serie A che regala quindi, nel posticipo serale del sabato sera, la sfida tra la Juventus capolista e il Bologna, che viene dal pareggio di due settimane fa contro la Lazio. Ma i riflettori, questa sera, saranno tutti su un uomo: Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, che ha diretto gli ultimi due allenamenti della sua squadra, è partito ieri pomeriggio alla volta di Torino su un'auto privata e stasera guida i suoi dalla panchina dello Juventus Stadium (foto), con l’obiettivo di provare lo sgambetto ai danni della Vecchia Signora. 20,45 il calcio d’inizio, con il match, in diretta televisiva su Dazn, che verrà diretto da Irrati di Pistoia.

La Juventus, padrona di casa, dovrà dare seguito al buon momento di forma derivato dallo scontro diretto vinto due settimane fa contro l’Inter: 19 al momento i punti in classifica per i bianconeri, con l’unico ‘neo’ rappresentato dal pareggio ottenuto contro la Fiorentina. Situazione diversa per il Bologna: contro la Lazio, in casa, due weekend fa, è arrivato un solo punto (potevano essere zero, se Correa non avesse preso la traversa su rigore), con i rossoblù che hanno comunque messo in difficoltà una squadra rodata come quella di Simone Inzaghi. Nove i punti fin qui conquistati, con la trasferta di stasera che stuzzica sogni di gloria.

Le formazioni ufficiali

Juventus

Bologna

Dove vederla in tv

Diretta Tv: Dazn

Arbitro: Irrati di Pistoia

© Riproduzione riservata