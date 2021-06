Bologna, 1 giugno 2021 – Dopo circa due ore, o poco più, di incontro, la giornata a Casteldebole arriva a una svolta: si prosegue con Sinisa Mihajlovic alla guida del Bologna.

La riunione era stata fissata per parlare della prossima stagione, di argomenti come ritiro e mercato.

La società aveva già detto che si sarebbe andata avanti con Mihajlovic, e così è stato: si prosegue con Mihajlovic, nonostante le ultime due settimane in cui si è parlato di un possibile passaggio si Sinisa alla Lazio.

Bologna va avanti con Mihajlovic, che ha ancora due anni di contratto e che siederà sulla panchina dei rossoblú anche nella prossima stagione.

Intanto c’è un mercato da pianificare: il Bologna non molla la presa su Arnautovic, il Milan e l’Atalanta hanno messo nel mirino, da qualche giorno, Jerdy Schouten e Takehiro Tomiyasu mentre la dirigenza rossoblù si guarda intorno anche per altri profili. Per la difesa continuano a piacere Lyanco, Nkoulou e Rugani, ma prima di affondare il colpo sarà necessario capire a chi andrà in mano la squadra il prossimo anno.