Bologna, 28 novembre 2021 – Cancellare in fretta la sconfitta contro il Venezia: è questo l’obiettivo del Bologna di Sinisa Mihajlovic che, dopo aver perso, in casa, contro i lagunari settimana scorsa, è atteso questo pomeriggio dalla sfida esterna contro lo Spezia, in Liguria, valido per il quattordicesimo turno di campionato. Il match, che si disputerà alle ore 15, vedrà i rossoblù andare a caccia di punti importanti per tornare nella zona sinistra della classifica, in quello che è l’obiettivo di Mihajlovic e dei suoi. La diretta televisiva dell’incontro è affidata a Dazn, a Massimi di Termoli la direzione della sfida.

Come arriva lo Spezia

La squadra di Thiago Motta, reduce dal pesante ko esterno di settimana scorsa contro l’Atalanta, è attualmente diciassettesimo in campionato, con 11 punti fatti. In casa il rendimento è decisamente migliore di quello esterno, con gli aquilotti che proveranno a sfruttare questo trend per strappare punti anche al Bologna.

Come arriva il Bologna

La squadra di Mihajlovic vuole tornare alla vittoria, anche perché in classifica, visto il successo dell’Empoli di ieri, i rossoblù sono tornati nella zona di destra.

Spezia - Bologna formazioni ufficiali e diretta dalle 15

Oggi ore 15

Stadio Alberto Picco di La Spezia

Diretta tv: Dazn

Arbitro: Massimi di Termoli.