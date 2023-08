Alluvione, lo scontro sui fondi e l’appello: “Basta polemiche, collaboriamo”

Bologna, 21 agosto 2023 – Centrodestra e civici sul post alluvione hanno una granitica certezza: "Il governo sta lavorando bene, basta polemiche".

Alluvione, il centrodestra: basta scontri, collaboriamo

Manuela Zuntini, consigliera di Fratelli d’Italia, bolla le parole di Sergio Lo Giudice, capo di Gabinetto in città metropolitana, al Carlino, come "polemiche sterili che hanno il solo scopo di celare i gravi errori della città metropolitana nella redazione degli elenchi delle zone alluvionate da fornire al governo. Se davvero ha a cuore Bologna e tutti coloro che hanno subìto danni, bisognerebbe che collaborasse con il commissario Francesco Figliuolo, non fare una critica al giorno come stanno facendo a rotazione tutti gli esponenti del Pd".

La meloniana, poi, affonda puntando il dito sulla segretaria nazionale dem: "Il Pd spieghi le grandi responsabilità che ha dalla mala gestione del territorio. Elly Schlein, quando era assessora regionale al Patto per il Clima, ha promesso un piano contro il dissesto idrogeologico, che non ha mai fatto. E i danni si sono visti".

D’accordo Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega: "È giusto pretendere che le risorse arrivino e gli impegni vengano rispettati e siamo convinti che il commissario Figliuolo farà la sua parte. Lepore, Lo Giudice, e il resto del Pd, invece, dovrebbero pensare ad amministrare il territorio che governano, invece che usare le loro posizioni di responsabilità per fare una costante campagna elettorale contro il governo. Si preoccupino di amministrare correttamente, senza più ritardi o dimenticanze, mettendo al centro il bene e l’interesse della comunità, invece che quello di partito".

Chiede di fermare le polemiche (da ambo le parti) l’azzurro Nicola Stanzani: "L’alluvione di maggio è stato un evento eccezionale e la risposta collettiva delle istituzioni, a tutti i livelli, è stata importante. Poi, chiaro, non tutto in casi del genere fila nel verso giusto. Ma non aiuta nessuno il continuo rimpallo di responsabilità. Ora si usino i tavoli (il primo il 24 agosto in Regione, poi il 31 arriverà in Emilia-Romagna anche il commissario Figliuolo, ndr) per mettere a terra problemi, ritardi, emergenze e priorità per rispondere a famiglie e imprese. Ora collaboriamo tutti: le polemiche servono sono alla propaganda politica".

D’accordo Francesca Scarano (Gruppo Misto): "Le parole di buonsenso del viceministro Galeazzo Bignami e la massima attenzione rivolta ai nostri territori devono rassicurarci sul fatto che chi è stato effettivamente e pesantemente colpito riceverà un aiuto dal governo. Sui tempi, anche a causa di difficoltà oggettive nel fornire i dati precisi e del ritardo della comunicazione delle zone colpite, ci sarà ancora da aspettare, ma l’impegno è massimo e il dialogo costante. Per questo Lo Giudice deve avere fiducia e rendersi collaborativo per il bene dei nostri corregionali".

Massima fiducia nel commissario della ricostruzione Figliuolo anche da Gian Marco De Biase (Bologna ci Piace): "Ha già dimostrato quanto vale nella gestione della crisi pandemica. Ora si deve smettere di impostare la discussione sulle critiche. E dalle polemiche si passi ai fatti. Sono comunque fiducioso che sull’allargamento della zona rossa alle altre zone colpite dall’alluvione al momento escluse, il generale darà delle risposte positive. Sono fiducioso".