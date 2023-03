Bonaccini e Lepore: foto di pace a Bologna dopo le Primarie Pd. Post e cuori rossoblù

Il governatore Stefano Bonaccini con il sindaco Matteo Lepore

Bologna, 2 marzo 2023 – “Insieme. E due cuoricini, uno rosso e uno blu. Il post è del sindaco Matteo Lepore che pubblica una foto con Stefano Bonaccini, pochi giorni dopo le primarie. Il pretesto è un incontro sui dossier di Bologna e Regione, dallo stadio a Fico fino alla sanità, ma il tema caldo sono stati gli equilibri post gazebo. Una photo opportunity col sorriso che parla di pace e unità del partito, dopo i timori di fughe di pezzi di Pd, con tanti like (da Bonaccini al segretario dem regionale Luigi Tosiani, al segretario cittadino Enrico Di Stasi). Primarie Pd 2023, Elly Schlein prepara la sua squadra (con tanta Emilia) Un mantra, quello dell’unità, ripetuto da entrambi gli amministratori. Lepore, forte dell’appoggio a Elly Schlein al Congresso, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi emiliano-romagnoli che erano pro governatore, oggi è in pole position per un ruolo nazionale. Che sia quello di capo della segreteria di Elly o magari una delega agli Enti locali, il sindaco giocherà un ruolo importante nel nuovo partito. Da qui, la richiesta di incontrare il ’pres’ negli uffici di Viale Aldo Moro. Nel summit di un’ora le parole ricorrenti sono state lealtà,...