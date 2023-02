Congresso Pd, la sfida nell’urna: Schlein passa al comando a Bologna, fuga di Bonaccini in provincia

Bologna, 11 febbraio 2023 – Continua il voto nei circoli del Pd, con la giornata del venerdì che ha visto delle convenzioni favorevoli a Elly Schlein nella competizione del Congresso. La deputata ’coraggiosa’, recentemente rientrata nei dem, ha vinto in due circoli sulla carta per lei ‘sicuri’, ovvero il circolo del Pratello, in città, e quello del Comune di Bentivoglio, municipio dove è sindaca Erika Ferranti, vicina al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, apertamente schierata con Elly Schlein dall’inizio della sua corsa verso il Nazareno. Anche i vertici del Pratello dal primo momento hanno esplicitato il loro appoggio a Schlein, dalla segretaria di circolo Mery De Martino fino ad arrivare a Mattia Santori, papà delle Sardine che proprio dopo la candidatura di Schlein ha scelto di prendere la tessera del Pd. E il risultato ha tenuto fede alle attese: Schlein 91 voti, Bonaccini 12, Cuperlo 14, De Micheli. E anche grazie a questo exploit Schlein è balzata provvisoriamente in testa in città, con Bonaccini al 44,75% (550 voti) ed Elly al 45,73% (562 voti). Cuperlo, a due giornate dal termine per il voto nei circoli, è all’8,95% (110 voti), mentre De Micheli è staccata allo 0,57% (7 voti). A Bentivoglio invece Schlein ha vinto con 48 voti, davanti a Bonaccini (13) e Cuperlo (5).

Il governatore però ha fatto bene in altri circoli, come il Nilde Iotti del Navile, dove ha vinto nettamente con 40 voti, davanti a Cuperlo, a 5, e Schlein, a 4. Bene Bonaccini anche in provincia, come a Camugnano (15 il governatore, 2 Elly Schlein) e Loiano (Bonaccini 10, Schlein 6, Cuperlo 2) . Il giorno prima a Vergato, Bonaccini era a 18, Schlein 11, Cuperlo 4. Ieri il dato complessivo di tutta la provincia, era questo: Stefano Bonaccini al 52,87%, Elly Schlein al 37,28%, Gianni Cuperlo all’8,81%, Paola De Micheli all’1.05%. Un risultato provinciale non troppo dissimile da quello nazionale, perché l’ultimo resoconto disponibile della Commissione nazionale per il Congresso del Pd certificava la netta predominanza del governatore. Alla serata del 9 febbraio i risultati provvisori: Bonaccini 15.123 voti, pari al 50,74%. Schlein 10.778 voti, pari al 36,16 %. Cuperlo 2.475 voti, pari all’8,30%. De Micheli 1.431 voti, pari al 4,80% . Ieri la sfida tra Bonaccini e Schlein, i due avversari molto probabili alle primarie del 26 febbraio, si è sviluppata anche a margine della chiusura dei comizi elettorali prima delle Regionali, entrambi erano a Milano per Majorino. Bonaccini contro la decisione del governo di tagliare gli organici nelle scuole. "Sarà impossibile garantire a tutti gli studenti italiani la stessa qualità didattica". Schlein sui voti persi dal Pd. "Se si è perso molti elettori, forse è perché non ha fatto abbastanza contro la precarietà".