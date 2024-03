Disabilità, incontro a Bologna con la ministra Locatelli

Bologna, 7 marzo 2024 – Saranno presenti più di 30 associazioni del settore, assieme alla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli (Lega) al grande evento 'Disabilità a Bologna: il punto", che si terrà in Cappella Farnese, a Palazzo d'Accursio, sabato 16 marzo dalle 9.

L'incontro, aperto alla città, per il Comune vedrà la partecipazione dell'assessore Luca Rizzo Nervo.

Attesi tanti altri ospiti, la tavola rotonda è stata presentata stamattina in Comune.

Presente la Lega con il segretario cittadino, Cristiano Di Martino, e il capogruppo Matteo Di Benedetto. "Vogliamo che le associazioni siano ascoltate dalle istituzioni. Si tratta di un evento istituzionale in cui la prospettiva sarà ribaltata, prima parleranno le associazioni e gli altri soggetti del settore che saranno presenti, poi le istituzioni - dichiarano Di Martino e Di Benedetto -. Vogliamo dare voce al territorio bolognese e spazio in un consesso pubblico a tutti i soggetti che lo animano. A Bologna ci sono tante criticità, non a caso la delegata Ceretti ha rimesso le deleghe al Sindaco, che le ha poi date all’assessore Rizzo Nervo. È tempo che vadano affrontate".

Poi il ringraziamento alla ministra. "Ringraziamo il Comune per la disponibilità mostrata e soprattutto il ministro Locatelli per avere dato la sua disponibilità a Bologna. Sono più di 30 le associazioni e le realtà del territorio bolognese che hanno aderito e che potranno intervenire e presentare le loro istanze. Siamo convinti che tante altre aderiranno"