Elezioni Europee 2024: Stefano Cavedagna in pole per FdI, nome già vagliato da Roma

Bologna, 10 settembre 2023 – Nei giorni in cui Fratelli d’Italia sta chiamando a raccolta militanti e cittadini della provincia con il format che è già un programma – ’L’Italia vincente’ – è partito il risiko delle candidature in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Dalle Comunali dell’anno prossimo alle Europee 2024, passando alle Regionali 2025. Certo, è ancora presto, ma già qualche casella – almeno per Bruxelles – sembra essere definita. Tra i nomi che circolano, tra gli emiliano-romagnoli – pensando alla circoscrizione Nord-Est – c’è quello di Stefano Cavedagna, 34 anni, portavoce di Gioventù Nazionale e capogruppo di FdI in consiglio comunale.

Un nome che, da quello che trapela, non è soltanto una voce o un’ipotesi, ma sarebbe stato già vagliato a Roma dai vertici del partito, tant’è che nei desiderata dei meloniani felsinei potrebbe rappresentare il primo eurodeputato espresso dalla destra in Emilia-Romagna.

Il bolognese Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e in questi giorni in città per gli appuntamenti di ’Italia vincente’, conferma: "Stefano è già portavoce di Gioventù nazionale e capogruppo in Comune di Fratelli d’Italia. È una persona valida e se verrà ufficializzata la sua candidatura per la corsa alle Europee, tutti noi ci impegneremo per farlo eleggere".

Non sarà, insomma, una semplice candidatura di servizio – come si usa dire – ma un nome condiviso che sarà appoggiato convintamente dai meloniani di tutta la regione.

Non correrà, quindi, in Europa Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, subentrata a Marco Lisei, oggi senatore di FdI: per lei pare certa, infatti, una candidatura bis come consigliera in Viale Aldo Moro. La meloniana conferma: "Sto lavorando bene in regione", ricordando la sua vocazione per il nostro territorio.

Un altro nome papabile sarebbe potuto essere quello dell’ex capogruppo in Comune, Francesco Sassone, che ha seguito Bignami a Roma. Ma, da quello che filtra, il suo percorso proseguirà alle Infrastrutture, come capo segreteria del viceministro.

Sotto la lente, poi, restano le altre tornate elettorali di giugno 2024: oltre alle Europee, infatti, andranno al voto 44 Comuni. Il coordinatore provinciale e consigliere metropolitano Diego Baccilieri, qualche giorno fa ha spiegato così le iniziative messe in campo sul territorio: "Abbiamo deciso di partire dalla provincia, ormai abbandonata dalla sinistra della ztl, ma che abbiamo l’ambizione di governare. Vogliamo vincere molti Comuni perché le città che amministriamo in provincia sono un esempio, i nostri sindaci sono stati riconfermati dai cittadini con margini più ampi rispetto a quando vinsero il primo mandato".