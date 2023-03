Baraldi: "Grande Virtus, avanti con Scariolo"

di Massimo Selleri

"Diamo tre significati diversi a questo primato". A parlare è il Ceo della Virtus Luca Baraldi commentando così l’attuale primo posto in classifica della Segafredo. "Partirei con il dire che domenica abbiamo battuto Milano a Milano, poi abbiamo già incontrato due volte sia Tortona che Venezia, per cui la nostra attuale posizione di classifica è meritata perché abbiamo affrontato le squadre migliori e se siamo primi da soli significa che abbiamo dimostrato un qualcosa in più rispetto agli altri. Il secondo aspetto da non sottovalutare è che ci mancavano quattro giocatori importanti come Cordinier, Ojeleye, Pajola e Teodosic, ma il gruppo si è dimostrato molto unito e ha saputo affrontare le difficoltà con grande compattezza. Il terzo fattore è che abbiamo vinto contro una squadra che stava facendo molto bene in Europa e questo dà un valore maggiore alla prestazione".

Ha qualche rimpianto per come è andata in Eurolega?

"No. Abbiamo avuto qualche risultato inatteso come i successi di Madrid e di Barcellona, e abbiamo anche perso qualche partita già vinta. La realtà che ci è mancata l’esperienza: disputare una manifestazione così impegnativa a fianco di un campionato comunque oneroso non è facile. Adesso siamo preparati e la prossima stagione faremo sicuramente meglio".

Parla come se avesse già in mano la wild card.

"Ottenerla è un nostro obiettivo ma sappiamo anche che non dipende solo noi. Noi stiamo facendo tutto quello che ci compete e nelle prossime settimane cercheremo di trasformare in un dialogo i contatti che abbiamo avuto in questi mesi. Anche per quanto riguarda il nuovo impianto, che è una variabile importante in questa situazione, ci stiamo muovendo con la Fiera e spero di avere novità positive in tempi brevi".

Da chi ripartire nella prossima stagione?

"Sicuramente da Sergio Scariolo che anche domenica ha dimostrato di essere un grande condottiero. E’ un ottimo allenatore e le sue capacità sono sotto gli occhi di tutti. Poi abbiamo diversi giocatori in scadenza e al momento opportuno vedremo chi confermare, ma dico già che è nostra intenzione rinforzare la squadra".

Belinelli e Teodosic?

"Come ho sempre detto vorremmo che continuassero a vestire la nostra maglia, ma anche in questo caso non dipende solo da noi. Loro sanno di questa nostra intenzione e sanno anche che ne parleremo approfonditamente più avanti".

Pentito di non essere stato presente domenica al Forum?

"Purtroppo avevo un impegno personale altrimenti ci sarei stato senza nessun tipo di indugio".

A chi dedica la vittoria con Milano?

"Al dottor Massimo Zanetti che ha dimostrato di avere un grande affetto per la Virtus fino al punto da farsi squalificare l’anno scorso per una frase la cui veridicità lascio al giudizio di chi ci sta leggendo. Non gli dedico solo il primato degli uomini che è ancora parziale, ma anche quello delle donne, sapendo che poi ci sono i playoff e che puntiamo a entrambi i titoli. Senza la sua volontà di investire tanto nella pallacanestro tutto questo non sarebbe possibile".