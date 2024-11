Il pre-partita Bologna Lille al ‘Bar Carlino’, torna il nostro salotto rossoblù: segui la diretta

Bologna, 27 novembre 2024 – È tutto pronto da Neri pasticceria caffetteria per la prossima puntata di Bar Carlino, il salotto rossoblù con i nostri cronisti. Stasera alle 21 il Bologna sfida il Lille in Champions League sul prato del Dall’Ara. Ma prima, dalle 18 alle 19, l’appuntamento è in via Saragozza 81: un’ora di diretta pre-partita, che potrete seguire direttamente da Neri Pasticceria Caffetteria, qui in questa pagina o in televisione.

Da Neri Pasticceria Caffetteria in via Saragozza 81 a Bologna la puntata del 'Bar Carlino' dedicata a Bologna-Lille

Tutti gli ospiti

Una puntata ricchissima di ospiti: dal cantautore Franz Campi all’ex calciatore Gaby Mudingayi che dal 2008 al 2012 ha indossato la maglia rossoblù. Passando da Matteo Guarise, pattinatore artistico su ghiaccio olimpionico e mondiale, stella di Bol On Ice insieme con Lucrezia Beccari, con cui ha vinto anche il titolo europeo, e Fabio Signorini, organizzatore dell’evento artistico. Ci saranno poi i creator di Qui si Taffia, pagina seguitissima sui social di Alex Martini, Filippo Bigalli e Gianmarco Grazia.

Tra gli ospiti anche il tifoso Stefano Casella, presidente di Federcarni Confcommercio Ascom e il nostro collezionista Luigi Pucciarelli. In più, ci saranno gli interventi di alcuni tifosi internazionali e di giovani calciatori che sognano di diventare campioni.

Come seguire la diretta

Bar Carlino si può seguire dal vivo, da Neri Pasticceria Caffetteria di via Saragozza 81, o sul canale 88 della televisione. La diretta viene trasmessa anche su Twitch, sui nostri social e in questa pagina del nostro sito Internet.