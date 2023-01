Bologna Fc, è emergenza attacco: infortunato anche Arnautovic

Arnautovic fermo ai box per una distorsione rimediata contro la Roma

Bologna, 6 gennaio 2023 – Allarme rosso. Si riempie sempre più l’infermeria del Bologna, questa volta con l’unico giocatore realmente insostituibile – anche a causa delle defezioni – della rosa di Thiago Motta. Come riportato dal sito del club rossoblù, Marko Arnautovic ha riportato in occasione della sconfitta di Roma di mercoledì scorso un trauma contusivo-distorsivo dell’avampiede destro. L’attaccante austriaco, apparso in difficoltà contro i giallorossi, sarà quindi rivalutato tra una decina di giorni.

Senza il suo numero nove, Thiago Motta sarà costretto a inventarsi una soluzione d’emergenza: il tecnico italo-brasiliano, infatti, deve già fare a meno di Joshua Zirkzee e di Musa Barrow per quel che riguarda il reparto offensivo, con l’assenza di Arnautovic che lascia il solo Nicola Sansone come terminale in vista della gara di lunedì sera, contro l’Atalanta. Dopo i nerazzurri, che saranno ospiti al Dall’Ara lunedì, il Bologna sarà di scena domenica 15 gennaio alle ore 15 alla Dacia Arena, in casa dell’Udinese. Per quella data Thiago Motta spera di recuperare almeno uno tra l’olandese e il gambiano, così da avere un’alternativa per il ruolo di punta centrale. Difficile pensare ad esperimenti in vista dell’Atalanta: il ruolo di centravanti dovrebbe ricoprirlo Sansone, ma attenzione ad eventuali colpi di mano di Thiago Motta.



Per quel che riguarda l’infermeria, terapie e differenziato per Musa Barrow, terapie per Lorenzo De Silvestri e Kevin Bonifazi, mentre Joshua Zirkzee ha proseguito con il suo programma personalizzato. Domani, alle 14, la conferenza stampa del tecnico del Bologna, che potrebbe sciogliere alcuni dubbi sull’undici titolare anti-Atalanta.