Roma Bologna Fc, le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Roma-Bologna

Bologna, 4 gennaio 2023 – Bentornato campionato. Il Bologna di Thiago Motta, dopo un dicembre di amichevoli insipide, torna a cibarsi della portata principale, quella Serie A di cui si è dovuto fare a meno per un mese e mezzo. I rossoblù, che arrivano alla gara di questo pomeriggio (ore 16.30) con quattro vittorie conquistate nelle ultime cinque uscite, sfideranno all’Olimpico la Roma di Josè Mourinho che, squalificato, seguirà i suoi dalla tribuna. Su Dazn la diretta televisiva dell’incontro, a Santoro di Messina la direzione della sfida.





Come arriva la Roma

Momento no per la Roma di Mourinho, che ha trovato solo una vittoria nelle ultime cinque gare di campionato prima della sosta. I giallorossi, ottavi con 27 punti conquistati fin qui, devono riprendere la corsa alle zone europee prima che sia troppo tardi. Pellegrini e compagni scenderanno in campo questo pomeriggio, dinanzi a un Olimpico tutto esaurito, per riavvicinarsi alle squadre che precedono la Roma in classifica. Davanti a Rui Patricio, nel 3-4-1-2 giallorosso, pronti Mancini, Smalling e Ibanez, con Celik e Zalewski sulle corsie laterali. Reintegrato, in attesa di una cessione, Karsdorp, che si accomoderà in panchina. A centrocampo Pellegrini giocherà al fianco di Cristante, in vantaggio su Matic, mentre in avanti Dybala fungerà da supporto per Zaniolo ed Abraham. Solo panchina per Solbakken, arrivato a zero dal Bodo Glimt.



Come arriva il Bologna

La netta vittoria di metà novembre contro il Sassuolo rievoca ancora dolci ricordi nella mente dei tifosi bolognesi: i rossoblù, undicesimi in campionato, hanno l’occasione giusta per scalare qualche altra posizione, avvicinandosi in maniera prepotente alle zone calde della classifica. Tante le defezioni a cui è costretto Thiago Motta: out per infortunio Zirkzee, Barrow, De Silvestri, Bonifazi e Bardi, rimangono a Bologna per scelta tecnica Vignato e Kasius, oramai sempre più lontani dal capoluogo emiliano. Nel 4-2-3-1 rossoblù spazio allora a Skorupski tra i pali, Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis in difesa con Medel e Dominguez coppia in mediana. Davanti, sulla corsia di destra, Orsolini è in vantaggio su Aebischer mentre sull’altro versante Soriano dovrebbe avere la meglio su Sansone. Ferguson è pronto nel ruolo di trequartista, Arnautovic agirà da punta. Aggregati anche i giovani Raimondo e Pyyhtia.

Roma Bologna, dove vederla

Oggi, ore 16.30

Stadio Olimpico di Roma

Diretta TV: Dazn.

Roma Bologna, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 19 Celik, 7 Pellegrini, 4 Cristante, 59 Zalewski; 21 Dybala; 22 Zaniolo, 9 Abraham.

Allenatore: Mourinho (in panchina Foti).

Panchina

63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 17 Vina, 24 Kumbulla, 37 Spinazzola, 8 Matic, 20 Camara, 52 Bove, 68 Tahirovic, 11 Belotti, 14 Shomurodov, 18 Solbakken, 92 El Shaarawy.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 8 Dominguez, 17 Medel; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 21 Soriano; 9 Arnautovic.

Allenatore: Motta.

Panchina

23 Bagnolini, 4 Sosa, 50 Cambiaso, 6 Moro, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 30 Schouten, 10 Sansone, 18 Raimondo.

Roma Bologna, segui la diretta