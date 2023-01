Roma Bologna Fc, Motta: “Mourinho è speciale. Mihajlovic? Ha meritato l’omaggio della città”

Thiago Motta vuole riabbracciare la sensazione della Serie A

Bologna, 2 gennaio 2023 – “Ho entusiasmo e voglia di riiniziare subito, di tornare a sentire le sensazioni che si percepiscono solo durante partite vere”. Si riaccende il campionato e Thiago Motta non vede l’ora di abbracciare nuovamente la Serie A. Il Bologna sarà di scena mercoledì, alle 16.30, contro la Roma, in un Olimpico tutto esaurito: “Stiamo bene e siamo pronti per ripartire contro una buona squadra e in uno stadio pieno. Sarà una bella partita da giocare”.



Un mese e mezzo di stop in cui Thiago Motta ha lavorato su molti aspetti, aggiungendo il giovane Niklas Pyyhtia al gruppo: “Abbiamo avuto il tempo di lavorare e di migliorare ogni aspetto del gioco, singolarmente e collettivamente. Non ho l’ossessione che la squadra diventi mia: voglio solo che tutti facciano meglio di quanto è stato fatto ieri. Pyyhtia? Sono molto contento di averlo nel gruppo. All’età non guardo, ma alla condizione e al momento. Quando vedrò che sarà pronto per giocare lo schiererò”.



Inevitabile tornare anche sulla morte di Sinisa Mihajlovic: “Un momento che abbiamo vissuto insieme, con la consapevolezza che non era facile un periodo così per dei ragazzi che hanno passato tanto tempo con una grandissima persona, un grandissimo giocatore e un grandissimo allenatore, che si è meritato tutto l’omaggio che gli è stato reso in una città, Bologna, alla quale ha dato tanto. Abbiamo cercato nel modo più naturale possibile di continuare, di vivere giorno dopo giorno nel migliore modo possibile”.



Cosa portarsi dietro dal Bologna del 2022 Thiago lo sa bene: “Lo spirito che abbiamo avuto prima della pausa. Una squadra è più forte se tutti si sentono utili, se si pensa al bene della squadra. Questa è la cosa più importante. L’obiettivo? Che il domani sia meglio di oggi. Il mercato? Abbiamo un’idea, sappiamo come possiamo migliorarci. In squadra dobbiamo dare la possibilità a ogni singolo giocatore di avere un progetto. Deve sentirsi utile e partecipare, che sia nel Bologna o altrove, dobbiamo dare loro questa possibilità. Siamo ambiziosi”.



Da un punto di vista tattico l’ipotesi, ancora remota, di schierare un attacco a due punte non è stata ancora messa in pratica, anche a casa dell’infortunio di Zirkzee: “Joshua in questo momento non è disponibile, ha avuto un problema al ginocchio. Ne abbiamo altri che si sono allenati bene, sappiamo cosa dobbiamo fare. Per le altre vedremo che mettere in pratica. Gli infortuni? Bonifazi, De Silvestri (oggi ha abbandonato l’allenamento, ndr) e Barrow non ci saranno. Anche Bardi ha un piccolo problema, vedremo se sarà disponibile per Roma”.



Di fronte al Bologna la Roma di Josè Mourinho, che con Thiago Motta vinse il triplete ai tempi dell’Inter: “Per me è stato molto importante. Insieme facemmo un anno fantastico, migliorai e imparai in tante cose. Vincemmo quasi tutto con quel gruppo. Per me è sempre stata una persona speciale, non solo calcisticamente ma umanamente. Ha sempre cercato di fare la cosa migliore per tutti”.



Chiusura su Pelè: “Mi dispiace per la persona e per ciò che ha rappresentato in tutto il mondo. Ero giovane, ricordo mio papà che mi raccontava di lui, ne parlava come del migliore calciatore del mondo. Lo andava a vedere dappertutto, nonostante tifasse Palmeiras. Condoglianze alle persone vicine alla famiglia, speriamo di avere tutti imparato qualcosa da un giocatore straordinario come lui”.