Infortunati Bologna Fc, tegola Sansone: dito rotto e out un mese. Arnautovic ‘vicino’ al rientro

Nicola Sansone, autore del gol contro l'Udinese

Bologna, 17 gennaio 2023 – Continua il momento no, in termini di infortuni, per il Bologna di Thiago Motta. Dopo il successo in rimonta contro l’Udinese, nonostante l’emergenza che ha colpito i rossoblù, il tecnico deve fare ora i conti con gli strascichi di quella gara, a due giorni dall’impegno di Coppa Italia (giovedì alle ore 18) contro la Lazio, a Roma.



Dall’ultimo report del Bologna, che è tornato ad allenarsi questa mattina a Casteldebole, è emerso un infortunio per Nicola Sansone, autore del gol del momentaneo 1 a 1 alla Dacia Arena. L’attaccante ha infatti riportato una frattura scomposta del quinto dito del piede destro, con i tempi di recupero fissati in 3-4 settimane. Per un mese, dunque, Motta non potrà avere a disposizione l’attaccante, che nelle ultime due gare, per necessità, era stato schierato come terminale offensivo.



Un attacco che, senza Sansone, dovrà fare a meno ancora per una settimana di Marko Arnautovic: per l’austriaco, che oggi ha svolto terapie insieme a Bonifazi e De Silvestri, la gara cerchiata con il calendario potrebbe essere quella contro lo Spezia o, al massimo, la sfida esterna contro la Fiorentina del 5 dicembre.



Rientrato invece in gruppo Joshua Zirkzee: l’attaccante olandese, out dall’8 dicembre scorso, ha svolto tutto l’allenamento con i compagni e si candida per essere il riferimento offensivo contro la Lazio, con il giovane Raimondo – in gol nel weekend con la Primavera contro il Cagliari – come alternativa. In gruppo anche Federico Ravaglia, rientrato dall’infruttuoso prestito alla Reggina e nuovamente a disposizione del Bologna. Domani, vigilia di Lazio – Bologna, Motta parlerà in conferenza stampa alle 14.