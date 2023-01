Udinese Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Udinese Bologna

Bologna, 15 gennaio 2023 – Le assenze? Non devono essere un alibi. Riecheggiano ancora forti le parole di Thiago Motta all’antivigilia di Udinese – Bologna, terza gara di questo 2023 e sfida alla quale i rossoblù arrivano con varie assenze con le quali dovere fare i conti. Contro i bianconeri di Sottil, al momento ottavi in classifica con 25 punti, 6 in più del Bologna, Thiago Motta dovrà nuovamente inventarsi un Bologna sfruttando le risorse a sua disposizione. Il match, valido per la diciottesima giornata di campionato, inizierà alle 15 alla Dacia Arena: diretta tv su Dazn, arbitrerà Volpi di Arezzo.



Come arriva l’Udinese



I bianconeri, a secco di vittorie dall’ottobre scorso, vanno a caccia di tre punti per riprendere con quel filotto di risultati aperto a inizio anno: rispetto all’ultima gara, persa dall’Udinese di Sottil contro la Juventus, il tecnico dei friulani cambierà pochissimo, forse nulla. Davanti a Silvestri confermata la difesa a 3 con Becao, Bijol e Nehuen Perez; a centrocampo, sulle fasce, ci saranno Pereyra e Udogie, mentre in mezzo a Walace il compito di gestire le operazioni, con Lovric e Makengo ai suoi lati. Davanti, se non dovesse farcela Deulofeu, attacco a due con Beto e Success; se lo spagnolo, invece, dovesse partire titolare in vantaggio l’ex Watford sul portoghese.

Come arriva il Bologna



Ancora zero i punti in questo 2023 per il Bologna di Thiago Motta, che questo pomeriggio si troverà, ancora una volta, a fronteggiare l’emergenza. Oltre agli infortunati Bonifazi, De Silvestri, Zirkzee e Arnautovic out per la sfida della Dacia Arena anche Dominguez e Medel, squalificati. Recuperano Barrow e Soriano, ma entrambi i giocatori dovrebbero partire dalla panchina. La difesa, dunque, sarà composta da Posch, Soumaoro, Lucumì e Cambiaso, con la coppia formata da Schouten e Moro in mediana. Agirà qualche metro più avanti Ferguson, con Orsolini ed Aebischer ai suoi lati. Come riferimento offensivo, invece, c’è la conferma di Sansone. Out dai convocati il giovane Raimondo, trovano spazio Amey e il ‘ripescato’ Kasius, reintegrato col gruppo in vista di oggi pomeriggio.



Udinese Bologna, le probabili formazioni e dove vederla



Oggi ore 15.00

Stadio: Dacia Arena

Arbitro: Volpi di Arezzo

Diretta TV: Dazn.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 29 Bijol, 18 Nehuen Perez; 37 Pereyra, 4 Lovric, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 7 Success, 10 Deulofeu.

Allenatore: Sottil.

Panchina

20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 14 Abankwah, 15 Buta, 19 Ehizibue, 23 Ebosse, 5 Arslan, 24 Samardzic, 80 Pafundi, 9 Beto, 30 Nestorovski, 39 Semedo.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 6 Moro, 30 Schouten; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 20 Aebischer; 10 Sansone.

Allenatore: Motta.

Panchina

1 Bardi, 12 Raffaelli, 4 Sosa, 33 Kasius, 50 Cambiaso, 66 Amey, 21 Soriano, 25 Pyyhtia, 99 Barrow.

Segui la diretta (dalle 15)