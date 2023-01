Udinese Bologna Fc, Motta recupera Musa Barrow

Meno uno in infermeria: Motta recupera Musa Barrow

Bologna, 13 gennaio 2023 – “Barrow? Non partirà dall’inizio, non è ancora in forma come i suoi compagni ma lo vedo molto bene. Può dare un contributo alla squadra”. Per un Medel e un Dominguez out per squalifica, Thiago Motta recupera Musa Barrow, che si candida per essere soluzione nella ripresa: contro l’Udinese, domenica alle 15, ci sarà però da scrollarsi di dosso un po’ di delusione nata dalle ultime due partite.

“Tutti noi passiamo delle difficoltà. Ce ne sono altre più difficili da affrontare che la nostra – spiega Motta, che poi prosegue -. Non sono preoccupato. Nessuno vuole perdere, è un gioco nel quale tutti vogliamo vincere. Non è arrivato il risultato per il quale lavoriamo tutti i giorni, manca ancora qualcosa, lavoriamo per migliorare. Contro l’Udinese puntiamo a una buona prestazione e al risultato”.

Un Udinese che viaggia con sei punti di vantaggio rispetto ai rossoblù: “Affronteremo squadra fisica, che in certi frangenti può però diventare uno svantaggio. Noi davanti abbiamo caratteristiche diverse rispetto a quando abbiamo Marko o Joshua, ma utilizzandole in maniera giusta diventerà la nostra forza. Hanno Wallace, Becao, Success, Pereyra, Deulofeu, Beto. Una buonissima squadra, vedremo domenica chi sta meglio. Ad oggi hanno fatto meglio di noi”.

Con infortuni e squalifiche da affrontare si aprono spiragli per giocatori meno impiegati fin qui, da Moro ai Primavera: “Nikola si sta allenando sempre bene. Non ha avuto il minutaggio che merita. Appena possiamo prendiamo i ragazzi della Primavera per completare l’allenamento e per testarne il livello. Come abbiamo fatto con Pyyhtia, che deve sicuramente migliorare, ma può dare continuità nel lavoro, subentrare in partita. Abbiamo ora Amey, che ha un buon potenziale per continuare con noi. A Udine ci sarà. Il passaggio in Nazionale è importante, fondamentale. Amey è un ragazzo straordinario sia fuori che dentro al campo, la probabilità che diventi un giocatore importante per noi aumenta tantissimo. È educato, fa quello che deve fare, con tutti. In campo ha fame, lavora bene e migliora giorno dopo giorno, anche da un punto di vista relazionale. Raimondo? Alla sua età importante è importante dargli continuità nel lavoro quotidiano, anche a livello mentale. Quando non giocherà con noi lo farà con la Primavera, siamo d’accordo con Vigiani di fargli fare almeno un allenamento con loro. Lo vedo bene, ma per potere partecipare in Serie A deve fare il suo percorso e migliorare di giorno in giorno. Quando sarà il momento giusto potrà mostrare il suo valore”.

Out anche Zirkzee, mentre su Soriano il discorso è più in divenire: “Joshua domenica non ci sarà, ma sta migliorando individualmente. Speriamo possa essere col gruppo per la Coppa Italia. Roberto domani farà la rifinitura per vedere come si trova. Abbiamo già parlato con lui e con i dottori. Sa di essere un giocatore importante ma abbiamo tante altre partite. Ha ricevuto un colpo importante, vedremo domani se si sente bene”.

Sul mercato Motta taglia corto: “Non credo negli scambi. Ma dovessero essere a favore nostro… (ride, ndr). Noi abbiamo priorità da rispettare per il bene del club e della squadra. Al momento nessuno è andato via e nessuno è arrivato. Io penso ad allenare i giocatori disponibili per la gara contro l’Udinese”. Chiusura su Aebischer e Sansone, candidati a una nuova titolarità contro l’Udinese: “Michel è un ragazzo importante per noi, può coprire tanti ruoli. È la sua vera forza. Anche da terzino destro può agire molto bene, è un ragazzo attento e responsabile. Diventa una soluzione enorme per un allenatore, vorrei averne tantissimi in squadra. Contro l’Udinese sicuramente giocherà. Di Nicola mi è piaciuto il lavoro fatto. Se posso chiedere qualcosa in più è il gol. Deve continuare così”.