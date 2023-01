Bologna Fc Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

Bologna, 9 gennaio 2023 – Cancellare in fretta la delusione di Roma per cercare i primi punti dell’anno nuovo. Il Bologna di Thiago Motta, in piena emergenza infortuni, ospita questa sera l’Atalanta nel match che chiude il diciassettesimo turno di campionato. La gara contro i nerazzurri di Gasperini, la prima in casa di questo 2023, è stata anticipata dalle polemiche sulla maglia che questa sera vestiranno i rossoblù: tinta rosa, disegnata dalla stilista Elisabetta Franchi, il ricavato delle vendite andrà alla Onlus della stessa Franchi che si occupa della tutela dei diritti degli animali. Calcio d’inizio alle 20.45, diretta tv sia su Sky sia su Dazn. Ad arbitrare la gara Di Bello di Brindisi.

Come arriva il Bologna

La formazione di Thiago Motta si presenta alla gara di questa sera in piena emergenza: del reparto offensivo, infatti, non saranno a disposizione Barrow, Zirkzee e soprattutto Arnautovic, con il tecnico del Bologna che dovrà inventarsi una soluzione d’emergenza per la gara di oggi. La soluzione sembrerebbe potere essere rappresentata da Nicola Sansone: in panchina nelle ultime uscite, al numero dieci del Bologna potrebbero essere affidate le chiavi dell’attacco, con Orsolini e Soriano ai suoi lati. A centrocampo confermati Dominguez e Ferguson, Medel in vantaggio su Schouten per il ruolo di vertice basso della mediana. Scelte obbligate in difesa, dove Posch e Lykogiannis saranno i terzini con Soumaoro e Lucumì coppia centrale. Ancora out Bonifazi e De Silvestri, viaggiano verso un’altra esclusione Kasius e Vignato, sempre più lontani da Bologna. Per allungare la panchina Motta potrebbe convocare qualche ragazzo della Primavera: a Raimondo e Pyyhtia dovrebbero aggiungersi anche Stivanello, Motolese, Mmaee e Diop.

Come arriva l’Atalanta

Il pareggio di mercoledì scorso contro lo Spezia ha interrotto l’emorragia di risultati che stava vivendo la formazione di Gasperini: prima del 2 a 2 del Picco, infatti, erano arrivate tre sconfitte di fila. Per la gara di questa sera il Gasp recupera tutti gli effettivi, presentandosi al Dall’Ara. Unica assenza, giustificata, quella di Malinovskyi: l’ucraino, infatti, sta definendo il suo passaggio al Marsiglia, che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. In attacco, dunque, ci saranno Hojlund e Lookman, con Muriel e Zapata non al meglio. Dietro le due punte Pasalic, a centrocampo Koopmeiners e De Roon, mentre sulle fasce pronti Maehle e Hateboer. In difesa, rispetto all’ultima gara, non si cambia: sarà Palomino a guidare la retroguardia a tre completata da Toloi e dal giovane Scalvini. In porta Sportiello è in vantaggio su Musso.

Bologna Atalanta, dove vederla

Oggi, ore 20.45

Stadio Renato Dall’Ara

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Diretta tv: Dazn, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 22 Lykogiannis; 8 Dominguez, 17 Medel, 19 Ferguson; 7 Orsolini, 10 Sansone, 21 Soriano.

Allenatore: Motta.

Panchina

1 Bardi, 23 Bagnolini, 3 Sosa, 24 Stivanello, 39 Motolese, 50 Cambiaso, 6 Moro, 20 Aebischer, 25 Pyyhtia, 30 Schouten, 18 Raimondo.

ATALANTA (3-4-1-2): 57 Sportiello; 2 Toloi, 6 Palomino, 42 Scalvini; 33 Hateboer, 15 De Roon, 7 Koopmeiners, 3 Maehle; 88 Pasalic; 11 Lookman, 17 Hojlund.

Allenatore: Gasperini.

Panchina

1 Musso, 31 Rossi, 5 Okoli, 19 Djimsiti, 21 Zortea, 22 Ruggeri, 28 Demiral, 77 Zappacosta, 93 Soppy, 13 Ederson, 10 Boga, 91 Zapata.

