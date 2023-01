Thiago Motta dopo Bologna Atalanta: “Buona prestazione ma non possiamo essere felici”

Bologna, 9 gennaio 2023 – “Abbiamo fatto una buona prestazione, ma non possiamo e dobbiamo essere felici e soddisfatti di questo risultato”. Tradotto: buon atteggiamento, ma il Bologna deve tornare a vincere. Thiago Motta, a fine gara, non nasconde dietro le lodi per i suoi giocatori un po’ di rammarico: “Dobbiamo migliorare nel non prendere gol, loro con tre tiri hanno segnato due reti. È mancata un po’ di attenzione”.



Al mercato, però, il tecnico non guarda: “Sono contento della rosa e della squadra che ho in mano, cerco di schierarli nel migliore modo possibile. Partita dopo partita cercheremo di fare meglio. Sono contento di quello che i ragazzi hanno fatto oggi e contro la Roma. Stiamo migliorando, arrivando a creare occasioni anche contro Roma e Atalanta”.



Una sconfitta per 2 a 1 maturata e nata nella ripresa: “Se non vinci è perché non lo hai meritato. Ma tutto sommato è stata una partita equilibrata. Domenica ci aspetta l’Udinese, per noi una buona prova”. Udinese che sarà affrontata dal Bologna senza gli squalificati Medel e Dominguez: “Le ammonizioni fanno parte del gioco, a Udine ci andremo con i giocatori che sono a mia disposizione”.

Leggi anche: Vialli, il ricordo dell’amico Pagliuca

In attacco, questa sera, alla gioventù di Raimondo è stata preferita l’esperienza di Sansone: “Sono contento dell’atteggiamento di Nicola e del suo spirito. Antonio? È uno di quei giovani che sta crescendo insieme a noi, quando lo vedrò pronto per giocare, anche solo qualche minuto, avrà la sua opportunità. Deve continuare a lavorare come adesso”.

Orsolini: “Il gol dedicato a Mihajlovic e Vialli”

A fine gara, ai microfoni di Dazn, è stato intervistato Riccardo Orsolini, autore del gol che ha sbloccato la gara: “L’esultanza? È dedicata al mister che purtroppo ci ha lasciati e a Luca Vialli, che ho avuto il piacere di conoscere in Nazionale. Sono eventi che fanno male ma che danno la spinta giusta per dare qualcosa in più. La gara di questa sera l’abbiamo iniziata con l’atteggiamento giusto, trovando subito il vantaggio. Il mister ci ha fatto i complimenti all’intervallo, spronandoci a non mollare. Nella ripresa in quei dieci minuti di blackout abbiamo pagato, subendo due reti. Perdiamo per alcune leggerezze che non possiamo permetterci. Io sono un giocatore istintivo, che fa la giocata, che prova ad aiutare la squadra. Sono a disposizione della squadra, del mister, mi sto impegnando, lavoro tanto fisicamente, questo è l’importante. Ora continuiamo a lavorare, è un peccato perdere partite come queste. Un punto potevamo portarlo a casa. Non penso ci siano grosse sorprese dal punto di vista del mercato. Sto molto bene a Bologna, sono orgoglioso di giocare per questa squadra”.