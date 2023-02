Bologna Fc, la seconda chance di Okwonkwo: contratto rinnovato fino al 2026

Orji Okwonkwo in campo con la maglia del Bologna

Bologna, 1 febbraio 2023 – Di seconde chances, specialmente nel mondo del calcio, ne vengono in genere concesse poche. Non sembrerebbe essere questo il caso, però, di Orji Okwonkwo. Ricordate? L’attaccante nigeriano classe 1998, arrivato a Bologna nell’estate del 2016 dall’Accademia Abuja e capace, sotto la guida di Roberto Donadoni, di trovare anche quattro reti nel campionato di Serie A 2017/2018, è stato squalificato nel giugno del 2022 per 4 anni dal Tribunale dell’antidoping a causa di una pomata assunta quando si trovava in prestito al Cittadella; irregolarità emessa il 25 febbraio dello stesso anno al termine di un controllo. Lo scorso 20 giugno il Tribunale nazionale antidoping del Coni aveva inflitto a Okwonkwo “la sanzione della inibizione per quattro anni a decorrere dal giorno 25 febbraio 2022 e con scadenza al 24 febbraio 2026”.

Okwonkwo, che dopo l’exploit in Serie A ha tentato la fortuna in cadetteria con Brescia, Reggina e infine Cittadella, passando per due stagioni anche al Montreal, in MLS, si trovava con il contratto in scadenza nel 2024, due anni prima della fine della squalifica per doping.



Il Bologna, probabilmente confidando ancora nelle sue qualità o in una sua opportunità di rilancio – prima della squalifica aveva collezionato 7 reti in 20 presenze con la maglia del Cittadella, in Serie B – ha deciso di rinnovargli il contratto al minimo salariale (25mila euro all’anno) fino al 2026. Il nigeriano, vincitore del Mondiale Under 17 nel 2015, in una squadra che oltre che sull’altro ragazzo di proprietà del Bologna, Michael Kingsley, poteva contare su un giovanissimo Victor Osimhen, avrà quindi sei mesi, terminata la squalifica, per provare a rimettersi in forma e, di conseguenza, sul mercato. Una missione non facile per Okwonkwo, del quale a Bologna si erano perse le tracce dopo le prime cessioni in prestito: la società rossoblù ha deciso di dargli fiducia, confidando in un futuro piazzamento.



Ora però tocca a lui dimostrare di meritarla: il percorso è lungo, ma Orji può continuare a sognare una carriera nel mondo del calcio. Scaduta la squalifica il classe 1998 avrà 28 anni: un rinnovo di contratto che gli permette di guardare con una piccola nota di ottimismo anche al suo futuro.