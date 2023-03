Bologna Fc, a Torino sul pullman dei sogni: "Battuti, ma la fede non vacilla mai"

A Torino sul pullman dei sogni: la foto di gruppo

Bologna, 8 marzo 2023 – Le luci all’interno sono spente, il pullman macina chilometri in direzione Bologna, mentre i pensieri dei tifosi viaggiano nella corsia opposta, quella dei rimpianti. Si sono spinti fino a Torino pronti per veder decollare i sogni d’Europa: volo cancellato, piedi per terra. Come il morale. "E’ il nostro destino, quello di fermarci sempre a un passo dalla svolta". E poi "non puoi lasciare Arnautovic in panchina per tutta la partita", sentenzia una voce dal buio dei posti in fondo. "Infatti, come si fa? Stavolta l’ha persa Thiago", gli fa eco un altro. Si alza il professore di turno: "Io, però, ve l’avevo detto che contro Juric sarebbe stata durissima". Un coro di amarezza e disillusione mentre scorrono i titoli di coda su una giornata che addosso ora pesa come un’armatura. Normale: l’adrenalina è scesa e ha lasciato spazio alla stanchezza di quasi settecento chilometri consumati per la buona anima del nulla. L’orologio ha scavallato la mezzanotte: è già martedì, e per molti dei quarantatré fedelissimi oggi si lavora. Andrea ha l’appuntamento con il dovere fissato alle 5 e mezza. Giusto giusto il tempo di scendere dal bus e salire in auto verso Porto Viro. "Arrivo...