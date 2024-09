Unipol Arena verso il tutto esaurito per la Coppa Davis: oltre 13mila biglietti già venduti

Bologna, 10 settembre 2024- Sono oltre 13 mila i biglietti già venduti per la Coppa Davis a Bologna, che vedrà gli azzurri giocarsi la qualificazione per le fasi finali del Torneo contro Brasile, Belgio e Olanda. Inserita nel Gruppo A l’Italia capitanata da Volandri giocherà per qualificarsi per le Davis Cup Finals che si terranno a Malaga. I convocati ufficiali sono: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha comunicato che i biglietti venduti sino a domenica per i 6 giorni di gioco sono oltre 13 mila, in crescita del 5% rispetto ai già ottimi risultati del 2023.

Per la presidente Irene Priolo questo afflusso in continuo aumento è un onore e afferma che "Come sempre, accogliamo numerosi e con il cuore i protagonisti di questa prestigiosa competizione" e aggiunge anche: "Siamo i campioni in carica nella Coppa Davis e oggi il giocatore più forte al mondo è un italiano. Non avevo dubbi che la risposta di Bologna e dell’Emilia Romagna sarebbe stata numerosa e calorosa".

La Priolo sarà mercoledì sugli spalti con Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza e coordinatore del calendario sportivo della Regione.

L’Italia esordirà alla ‘Unipol Arena’ mercoledì 11 settembre, alle ore 15, contro il Brasile. Tornerà quindi in campo allo stesso orario di venerdì 13 per affrontare il Belgio. Infine, domenica 15 settembre, sempre alle 15, sfiderà l’Olanda.

Il programma delle sfide