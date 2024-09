Racchette da tennis sul soffitto: così Galleria Cavour celebra a Bologna le stelle della Coppa Davis

Bologna, 9 settembre 2024 – Il grande tennis sarà ospite a Bologna, all’Unipol Arena da domani a domenica, durante la fase a gironi della Coppa Davis 2024.

E Galleria Cavour 1959 celebra questo importante evento sportivo con un allestimento speciale: chiunque visiterà il salotto di Bologna si ritroverà, infatti, a camminare sotto un vero firmamento di stelle del tennis di ogni epoca, incorniciate in speciali “racchette” appese ai soffitti della galleria. Un allestimento green, tra l’altro: ogni racchetta, infatti, sarà realizzata, in cartone riciclato e 100% riciclabile.

Tanti i protagonisti, atleti e atlete fra i più amati degli ultimi decenni, immortalati in scatti iconici che daranno vita a un viaggio fra volée e corse a rete, rovesci e battute micidiali: da Marija Sharapova a Lea Pericoli, da Nicola Pietrangeli a John McEnroe, da Pete Sampras a Roger Federer, da Adriano Panatta ad Andre Agassi, da Rafael Nadal a Novak Djokovic, alle sorelle Venus e Serena Williams.

Da Pietrangeli a Sinner, dalle sorelle Williams al grande duo Paolini-Errani: lungo Galleria Cavour si possono ammirare i grandi campioni del tennis mondiale

E non potevano mancare i giovani astri nascenti che hanno l’onore essere ambasciatori dello stile e dello sport italiano nel mondo: gli appassionati di tennis troveranno infatti anche i volti di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, oltre a Fabio Fognini e Simone Bolelli e alle ragazze vincenti, Jasmine Paolini e Sara Errani. Posto d’onore, ovviamente per il numero 1 del ranking Apt (Association of Tennis Professionals): il talentuoso ventitreenne altoatesino, Jannik Sinner.

“Per il secondo anno Bologna ha l’onore di essere scelta come una delle capitali del tennis mondiale e Galleria Cavour 1959 non poteva che onorare un evento tanto prestigioso - spiega l’ingegnere Paola Pizzighini-Benelli, amministratore unico di Magnolia Srl, società proprietaria di Galleria Cavour 1959 -. Per tutta la durata dell’evento, oltre a fare il tifo per il successo della nostra Nazionale, celebreremo i valori dello sport, del sano agonismo, del benessere attraverso lo sguardo dei grandi campioni e campionesse del tennis. E lo faremo nel segno di quella sostenibilità che ci caratterizza fin dalla nascita e che ha portato Galleria Cavour 1959 ad essere la prima galleria commerciale a livello internazionale ad ottenere la certificazione carbon neutral”.