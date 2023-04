Piacenza Fortitudo Bologna, dove vederla

Bologna, 7 aprile 2023 – Seconda sfida del girone Blu per la Fortitudo Flats Service. La formazione di Luca Dalmonte scende in campo, domani sera alle 20.45 a Piacenza in casa dell’Assigeco.

Reduce dalla sconfitta interna di domenica scorso contro Torino, la Fortitudo prova a rialzare la testa e a guardare con rinnovata fiducia.

“La sconfitta contro Torino brucia, ma è inutile recriminare – sottolinea coach Dalmonte - Devo guardare avanti, senza abbassare la testa. Fin da martedì abbiamo cercato di lavorare con maggiore continuità per avere ritmo e confidenza migliori, sia in attacco che in fase difensiva. Piacenza è squadra pericolosa, che vanta un coach e giocatori di grande esperienza ed elementi capaci di primeggiare nei dati statistici relativi a punti, rimbalzi e assist. Sarà una partita estremamente dura, ma vogliamo intraprendere un nuovo percorso. Abbiamo finalmente aggiunto in settimana qualche giorno per stare insieme e sistemare alcuni aspetti, ma questo non deve essere un nascondiglio. È ovvio che qualunque squadra abbia bisogno (per valutarsi e misurarsi) di lavorare insieme in allenamento, a maggior ragione approcciandosi alla fase decisiva del campionato”.

Nel Piacenza a presentare la sfida è coach Stefano Salieri “Questa seconda fase per noi è importante per recuperare tutti i vari infortunati. La Fortitudo è un pezzo importante del basket italiano, che porta spirito ed entusiasmo accompagnata da un pubblico che è come un vero sesto uomo. Per noi sarà una partita emozionante, ma vogliamo continuare a stupire”.

Nell’Assigeco rimane in dubbio Gherardo Sabatini e Brady Skeens. Postitico - Dopo la sfida di oggi con Piacenza, la Fortitudo tornerà per affrontare l’Urania Milano. La partita contro la formazione dell’ex Montano è stata spostata a mercoledì 19 aprile, al PalaDozza, alle 20.30, con biglietti in vendita da martedì allo Store e sul circuito Vivaticket. Arbitri - Direzione affidata al trio Bartoli, Cappello, Picchi.

Dove vederla

Radio & Tv - Diretta streaming su LNP Pass e radio su Nettuno Bologna Uno; differita in settimana su Trc.